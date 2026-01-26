Logo
Минић: Уставни суд ниједном одлуком није довео у питање одлуке Владе Српске

Извор:

СРНА

26.01.2026

19:57

Минић: Уставни суд ниједном одлуком није довео у питање одлуке Владе Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је задовољан одлуком о допустивости и меритурму крњег Уставног суда БиХ о избору прошлог сазива Владе Републике Српске, јер ниједном нису довели у питање одлуке Владе Републике Српске.

- Задовољан сам, јер сам био у праву кад сам тврдио да нису надлежни да расправљају о одлукама Владе. Ниједног момента нису довели у питање одлуке Владе Републике Српске, а то су подзаконски акти, извршни акти и политички живот - рекао је Минић вечерас новинарима у Бањалуци.

Добој

Градови и општине

Захтјев за обиљежавање службених возила Добоја

Према његовим ријечима, мало је контрадикторан диспозитив саме одлуке, али у сваком смислу те ријечи, "све што је раније долазило из ове институције је било много горе".

- По први пут можемо рећи да смо нечим задовољни. Задовољан сам да ниједног момента није доведен у питање континуитет рада Владе Републике Српске и одлука које смо доносили - истакао је Минић.

Минић је рекао да није задовољан чињеницом и тумачењем Уставног суда БиХ, које показује да је њима очигледно примарни циљ био рјешавање питања имена Милорада Додика.

- Они то погрешно и намјерно тумаче, јер је Милорад Додик у том моменту имао право да ме предложи за мандатара - истакао је Минић.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Република Српска памти жртве Холокауста

Минић је рекао да је већ данас група посланика ДФ-а и СДА поднијела исту апелацију.

- Колико год нас нападали и рушили, правили разне сплетке, показали смо да можемо политички да одговоримо и да смо спремни да омогућимо да Влада Републике Српске функционише - закључио је Минић.

Саво Минић

Уставни суд БиХ

Влада Републике Српске

