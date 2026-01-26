Додик на Међународној конференцији о борби против антисемитизма поздрављен великим аплаузом

26.01.2026
19:27
Коментари:4
У Међународном конгресном центру у Јерусалиму вечерас је почела велика Међународна конференција о борби против антисемитизма, којој као гост присуствује делегација Републике Српске предвођена в.д. предсједником Аном Тришић Бабић и предсједником СНСД-а Милорадом Додиком.
Лидер СНСД-а Милорад Додик поздрављен је великим аплаузом на конференцији, а најавио га је министар за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихаи Чикли.
Међународна конференција о борби против антисемитизма представља централни догађај којим се из Израела шаље порука свијету уочи Међународног дана сјећања на жртве Холокауста. Домаћин конференције је Чикли.
Главни догађај вечери је уводно обраћање премијера Израела Бењамина Нетанјахуа, који ће говорити о изазовима са којима се јеврејски народ и Израел суочавају данас, као и о важности очувања историјске истине.
