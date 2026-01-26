Пред министрима много посла, кључан рад на терену

Извор:
Јачи темпо нове Владе, обилазак локалних заједница у Републици Српској, али и обавезно испуњавање зацртаних циљева – неки су од приоритета које је пред нове министре ставио премијер Српске Саво Минић. Истакао је да још чека писмени отправак одлуке Уставног суда БиХ, јер они немају право да одлучују о уставности Владе. А данас стиже и нови напад на Владу - клуб посланика СДА и ДФ поново обратио Уставном суду за оцјену уставности нове Владе.
"Они немају право да одлучују о уставности Владе Републике Српске. Рад под таквим притиском изгледа као из неког научно фантастичног филма. Такав притисак на Републику Српску само слијепац не види", јасан је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Доношење закона о правима бораца је мој приоритет – истакао је нови министар рада и борачко инвалидске заштите Радан Остојић. Поручио је да ће остати нестраначка личност и бити на терену како би помогао категоријама која обухвата његово министарство.
"Моја врата су широм отворена свима, телефон је укључен стално и мојих сарадника. Надам се да помоћи премијера и министара да оно што на терену увиди и осјети да треба рјешавати да му помогну да ријеши", казао је министар рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Пред овим сазивом нове Владе много је посла, сагласни су новоименовани министри. Кажу да ће се трудити да у наредном периоду испуне задатке које је преузео од премијера Саве Минића.
"Посветићемо апсолутну пажњу развоју и квалитету високог образовања. Морамо стално јачати студентски стандард. Морамо завршити пројекте који су започети", рекао је министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић.
"Долазим из реалног сектора, имам много знања и сигурно је да могу унаприједити рад министарства које предводим", изјавио је министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић.
Међу онима који ће се морати доказивати као нови министри су Нед Пуховац и Ирена Игњатовић.
"Министарство трговине и туризма је занимљиво и изазовно. Постоје изазови који се морају ријешити што прије. Претходно министар је направио неколико добрих корака на обезбјеђивању законских основа", истакао је министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац.
"У петак сам преузела мандат и трудићу се да својим радом оправдам мјесто на којем се налазим", истакла је министар породице, омладине и спорта Републике Српске Ирена Игњатовић.
Влада Републике Српске, коју води премијер Саво Минић, изабрана је на посебној сједници Народне скупштине у недјељу, 18. јануара. Ово је 19. сазив Владе Републике Српске.
