Тришић Бабић: Посјета Изреалу започела на велика врата - састанком са предсједником

26.01.2026

18:24

Тришић Бабић: Посјета Изреалу започела на велика врата - састанком са предсједником
Фото: АТВ

В.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, заједно са лидером СНСД-а Милорадом Додиком, истакла је након састанка са предсједником Израела Исаком Херцогом, да је посјета Изреалу почела на велика врата - састанком са предсједником.

"Заиста смо задовољни, Херцог је обавјештен свему што се дешава у БиХ, данашње предавање је њихов дан који се редовно одржава", истиче Тришић Бабић.

Она је додала да данашњим почетком посјете, сви остали састанци иду у правцу јачања сарадње.

