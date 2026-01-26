Logo
Мљекари: Протеста ће бити, али без трактора

26.01.2026

17:13

Мљекари: Протеста ће бити, али без трактора
Фото: СРНА

Сутра, на Савиндан, у 4 до 12, у Парку Младен Стојановић у Бањалуци почиње ванредна скупштина Удружења пољопривредних произвођача – мљекара Српске, потврдио је предсједник овог удружења Милорад Арсенић.

Скупштина ће, како је навео, уједно бити и протест и да ће се велики број мљекара окупити на овој локацији, недалеко од зграде Владе Републике Српске. Ипак, мљекари неће довести тракторе, како се спекулисало, али то не значи да су одустали од трактора.

"Ми ћемо, као уже руководство Удружења, предложити скупштини да 30. дођемо тракторима у Бањалуку и да на овај начин изразимо своје незадовољство. Можда скупштина неће усвојити тај приједлог, видјећемо", рекао је за Српскаинфо Арсенић.

Иначе. Удружење мљекара тражи да се повећавају подстицаји из буџета Републике Српске за произвођаче млијека, који су у кризи након што је смањен откуп за око 10 одсто и исто толико смањена откупна цијена млијека.

Министарска пољопривреде Анђелка Кузмић је данас изјавила да тај захтјев "није реалан".

