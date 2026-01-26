Logo
Large banner

Додик: Апелација СДА И ДФ за провјеру уставности Владе Српске још једна зла намјера политичког Сарајева

26.01.2026

18:49

Коментари:

4
Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да захтјев који су крњем Уставном суду БиХ упутили СДА и Демократски фронт за провјеру уставности избора Владе Републике Српске још једна зла намјера и покушај да се уништи Република Српска.

"Ми треба да радимо свој посао, а они свој. Они имају зле намјере, покушавају да униште Српску, стално то говоре", каже Додик.

Додаје медијски простор не треба испуњавати њиховим иницијативама.

"Овдје / у Израелу/ се види шта су глобални проблеми, муслимани у БиХ, хоће једну имагинацију, они мисле да је БиХ. Они не знају да направе државу, не можете елиминисати један народ, да би направили државу. Српски народ је аутохтон народ, нећете уништити наш напор да имамо државу", каже Додик.

Палата

Република Српска

Палата Републике у знаку сјећења на жртве Холокауста - "Ми памтимо"

Подсјећамо, Додик је са в.д. предсједника Републике Српске Аном Тришић Бабић одржао састанак са предсједником Израела Исаком Херцогом, те присуствовао престижном предавању у Јерусалиму "Ze’ev Jabotinsky Lecture", које се одржава у службеној Резиденцији предсједника Израела.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Палата Републике у знаку сјећења на жртве Холокауста - "Ми памтимо"

Република Српска

Палата Републике у знаку сјећења на жртве Холокауста - "Ми памтимо"

1 ч

2
Тришић Бабић: Посјета Изреалу започела на велика врата - састанком са предсједником

Република Српска

Тришић Бабић: Посјета Изреалу започела на велика врата - састанком са предсједником

1 ч

0
Додик: Република Српска остаје искрен пријатељ Израела

Република Српска

Додик: Република Српска остаје искрен пријатељ Израела

1 ч

1
Додик: "Силос" системски организовано мучилиште за Србе – да се не заборави, да се не понови

Република Српска

Додик: "Силос" системски организовано мучилиште за Србе – да се не заборави, да се не понови

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Додик у Јерусалиму са Чиклијем, Левијем и Бибасом

19

48

Очекује се пораст водостаја Дрине у Зворнику

19

46

Требињски средњошколци чекају нормално гријање

19

44

Врањеш: Посјета Додика Израелу потврђује наставак деценијског партнерства

19

40

Покушао да убије пса луталицу, па погодио брата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner