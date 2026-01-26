Додик: Апелација СДА И ДФ за провјеру уставности Владе Српске још једна зла намјера политичког Сарајева

26.01.2026
18:49
Коментари:4
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да захтјев који су крњем Уставном суду БиХ упутили СДА и Демократски фронт за провјеру уставности избора Владе Републике Српске још једна зла намјера и покушај да се уништи Република Српска.
"Ми треба да радимо свој посао, а они свој. Они имају зле намјере, покушавају да униште Српску, стално то говоре", каже Додик.
Додаје медијски простор не треба испуњавати њиховим иницијативама.
"Овдје / у Израелу/ се види шта су глобални проблеми, муслимани у БиХ, хоће једну имагинацију, они мисле да је БиХ. Они не знају да направе државу, не можете елиминисати један народ, да би направили државу. Српски народ је аутохтон народ, нећете уништити наш напор да имамо државу", каже Додик.
Република Српска
Палата Републике у знаку сјећења на жртве Холокауста - "Ми памтимо"
Подсјећамо, Додик је са в.д. предсједника Републике Српске Аном Тришић Бабић одржао састанак са предсједником Израела Исаком Херцогом, те присуствовао престижном предавању у Јерусалиму "Ze’ev Jabotinsky Lecture", које се одржава у службеној Резиденцији предсједника Израела.
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму