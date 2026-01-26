Цвијановић: Република Српска памти жртве Холокауста

26.01.2026
19:52
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је вечерас да Република Српска памти жртве Холокауста.
Подсјетила је да је, поводом Међународног дана сјећања на жртве Холокауста, на Палати Републике у Бањалуци вечерас приказан број који симболизује шест милиона страдалих Јевреја.
Међународни дан сјећања на жртве Холокауста установљен је 1. новембра 2005. године резолуцијом Генералне скупштине УН.
Овај дан посебно се обиљежава у европским земљама у којима је у Другом свјетском рату живот изгубило 53 милиона људи, међу којима готово 31 милион цивила.
Република Српска памти жртве Холокауста. #WeRemember— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) January 26, 2026
Поводом Међународног дана сјећања на жртве Холокауста, на Палати Републике у Бањалуци вечерас је приказан број који симболизује шест милиона страдалих Јевреја. pic.twitter.com/qOZFmzCHuq
Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима је живот изгубило 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је страдало 20.000 дјеце.
Република Српска
2 ч14
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч6
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
39
22
37
22
35
22
29
22
27
Тренутно на програму