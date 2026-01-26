Logo
Врањеш: Посјета Додика Израелу потврђује наставак деценијског партнерства



СРНА

26.01.2026

19:44

Врањеш: Посјета Додика Израелу потврђује наставак деценијског партнерства
Фото: АТВ

Република Српска и Израел граде партнерство већ деценијама, а посјета лидера СНСД Милорада Додика Израелу потврђује наставак и јачање тих односа, рекао је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.

Врањеш је указао на чињеницу да сви изазови који су се у међувремену догодили, нису нарушили пријатељство и партнерске односе између Српске и Израела.

Полиција Црна Гора

Регион

Покушао да убије пса луталицу, па погодио брата

С друге стране, додао је он, примјетан је и став политичког Сарајева, на чијим улицама су недавно осванули плакати који изгледају као потјерница за израелским премијером Бењамином Нетањахуом.

- Сјетимо се и отказивање Европске конференције рабина која је требало да се одржи у Сарајеву. Све то говори да имамо приличан број антисемитских испада у Сарајеву - нагласио је Врањеш.

Зато је, како је навео, значајно да Република Српска покаже и региону, и Европи и свијету да је и даље велики пријатељ са Израелом и да сви инциденти и антисемитски испади који се дешавају у Сарајеву са Републиком Српском и српским народом немају никакве везе, већ да се ради о томе да радикални ислам све више добија на значају у дијеловима БиХ, посебно у Сарајеву.

Меморијална академија

Друштво

Меморијална академија у знак сјећања на жртве Холокауста

Врањеш је нагласио да је радикални ислам пријетња како у Израелу, тако и Републици Српској, пренио је Спутњик.

- То је још једна веза између Републике Српске и Израела као и, наравно, наше историјске везе, јер смо били страдалнички народи за време Другог свјетског рата. Све нас то повезује и учвршћује наш партнерски однос који све ове године предсједник Додик гради са Израелом и ми чврсто стојимо иза тога - рекао је Врањеш.



Aleksandar Vranješ

