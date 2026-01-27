Аца Кос први пут објавио слику родитеља!

Извор:
Телеграф
27.01.2026
13:42

Друга политичаре Чеде Јовановића, Аца Кос привлачи пажњу јавности недјељама уназад због односа с њим и привођења.
Аца Кос се сада огласио на Инстаграму и подијелио срећне вијести, али показао чланове породице. Он је објавио слику на којој позира са родитељима, и упутио им емотивне ријечи.
"Срећна годишњица брака моји најмилији... Мама и тата" написао је Александар Кос.
Овим потезом, Аца је показао колико воли своје родитеље и колико су везани, али и да су у добрим односима.
Александар Кос огласио се опширнијом поруком у којој је изнео своју страну приче о томе како је провео ноћ и данашње јутро, након што је 20. јануара приведен на Сењаку.
"Ок, око нас је све лудо, али ми смо у том лудилу најнормалнији, па је тако и овог пута. Жао ми је ако ћу неком новинару покварити репутацију, али све што је о мени написано је толико шокантно да су и полицајци који су са мном пили кафу били потпуно затечени и шокирани. Морам рећи да су исто тако били врло коректни и да су учинили све како би се разрешила та ситуација у којој сам се изненада нашао" почео је Кос.
"Јуче ме је у рутинској контроли зауставила контрола саобраћајне полиције која је, пошто је видјела да се ради о мени, морала да обавијести свог шефа смене када поступају са неком јавном личности. Тако сам и ја сазнао да сам јавна личност", наставио је.
