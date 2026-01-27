ТикТок звијезда у 96. години има милионске прегледе

27.01.2026
У дигиталном свијету у којем доминирају млади инфлуенсери, савршено испеглане слике и пролазни трендови, једна бака успјела је да се издвоји и освоји милионе људи широм планете. Бака Дрониак, правим именом Љилијан Дрониак, постала је глобална интернет сензација захваљујући свом бритком хумору, аутентичности и потпуној искрености.
Њени ТикТок снимци, у којима говори о љубави, бившим партнерима, старењу, али и сопственим правилима за живот и смрт, свакодневно прикупљају милионске прегледе и изазивају лавину коментара.
Публика свих генерација у њеним ријечима проналази осмијех, утјеху и подсјетник да године не морају бити препрека за пун и садржајан живот.
ТикТок бака која отворено прича о свим темама, млађа публика је баш зато и обожава.
Један од разлога због којих је Бака Дрониак постала толико популарна јесте њена спремност да без уљепшавања говори о свом љубавном животу.
У бројним снимцима Љилијан прича о бившим партнерима, састанцима и везама, признајући да и даље иде на дејтове и да не види разлог да се одрекне романтике, преноси "24Sedam".
