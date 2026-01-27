Logo
Large banner

ТикТок звијезда у 96. години има милионске прегледе

27.01.2026

20:56

Коментари:

0
ТикТок звијезда у 96. години има милионске прегледе
Фото: Printscreen

У дигиталном свијету у којем доминирају млади инфлуенсери, савршено испеглане слике и пролазни трендови, једна бака успјела је да се издвоји и освоји милионе људи широм планете. Бака Дрониак, правим именом Љилијан Дрониак, постала је глобална интернет сензација захваљујући свом бритком хумору, аутентичности и потпуној искрености.

Њени ТикТок снимци, у којима говори о љубави, бившим партнерима, старењу, али и сопственим правилима за живот и смрт, свакодневно прикупљају милионске прегледе и изазивају лавину коментара.

Публика свих генерација у њеним ријечима проналази осмијех, утјеху и подсјетник да године не морају бити препрека за пун и садржајан живот.

ТикТок бака која отворено прича о свим темама, млађа публика је баш зато и обожава.

@grandma_droniak

bored at the nursing home so why not

♬ original sound - grandma_droniak

Један од разлога због којих је Бака Дрониак постала толико популарна јесте њена спремност да без уљепшавања говори о свом љубавном животу.

У бројним снимцима Љилијан прича о бившим партнерима, састанцима и везама, признајући да и даље иде на дејтове и да не види разлог да се одрекне романтике, преноси "24Sedam".

Подијели:

Таг:

TikTok

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мина Костић сломљена од бола: Објавила срцепарајуће ријечи

Сцена

Мина Костић сломљена од бола: Објавила срцепарајуће ријечи

4 ч

0
Лидија Бачић се скинула и показала огромне груди и савршено тијело

Сцена

Не може да обузда огромне груди: Скинула се Лидија Бачић

5 ч

0
Дара Бубамара открила да је у срећној вези, па проговрила и о проширењу породице

Сцена

Дара Бубамара открила да је у срећној вези, па проговрила и о проширењу породице

6 ч

0
Аца Кос објавио слику са родитељима

Сцена

Аца Кос први пут објавио слику родитеља!

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

20

Трамп: Куба ће ускоро пропасти

22

16

Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

22

16

Детаљи незгоде у Сарајеву: Дјевојчица (10) задобила тешке повреде

22

10

Централне вијести, 27.01.2026.

21

58

Зеленски спреман да се састане са Путином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner