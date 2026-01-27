Мина Костић признала: Годину дана ме финансира

27.01.2026
22:54
Коментари:0
Пјевачица Мина Костић открила је нове детаље односа са Манетом Ћуривојом Каспером са којим је одржавала везу на даљину док он није недавно дошао у Србију, упознао је и вјерио.
Пјевачица је сада рекла да је он њу финансирао и док су били у виртуелној вези.
Мина је рекла да јој Каспер био велика подршка и док је била у болници, као и да јој слао новац из Америке.
"Он мене финансира. И док сам била у болници, ево, сад ћу рећи, годину дана он мене финансира, а никад у животу ме нико није финансирао", рекла је Мина у емисији код Бокија 13.
Љубав и секс
Скандал на вјенчању: Младожења бацио торту, млада побјегла
Подсјетимо, Каспер је Мину запросио уживо у програму током емисије “Амиџи шоу”, на мрежама се повела полемика око тога колико кошта прстен.
Најновије
Најчитаније
23
05
22
59
22
57
22
54
22
52
Тренутно на програму