Мина Костић признала: Годину дана ме финансира

27.01.2026

22:54

Мина Костић признала: Годину дана ме финансира
Фото: Инстаграм

Пјевачица Мина Костић открила је нове детаље односа са Манетом Ћуривојом Каспером са којим је одржавала везу на даљину док он није недавно дошао у Србију, упознао је и вјерио.

Пјевачица је сада рекла да је он њу финансирао и док су били у виртуелној вези.

Мина је рекла да јој Каспер био велика подршка и док је била у болници, као и да јој слао новац из Америке.

"Он мене финансира. И док сам била у болници, ево, сад ћу рећи, годину дана он мене финансира, а никад у животу ме нико није финансирао", рекла је Мина у емисији код Бокија 13.

Љубав и секс

Скандал на вјенчању: Младожења бацио торту, млада побјегла

Подсјетимо, Каспер је Мину запросио уживо у програму током емисије “Амиџи шоу”, на мрежама се повела полемика око тога колико кошта прстен.

Мина Костић

