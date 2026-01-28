Полиција се "окренула" против превозника, без сагласности за наставак протеста

Извор:
Блокаде су дио регионалног протеста теретних превозника из Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, који негодују због ограничења боравка и рада возача у земљама Шенгена.
Управа полиције Црне Горе неће дати сагласност за продужење протеста Удружења превозника, који од понедјељка блокирају граничне прелазе за теретни саобраћај и прилазе Луци Бар, након истека важеће пријаве у четвртак, 29. јануара у 12 часова. То је незванично потврђено подгоричким Вијестима из Министарства унутрашњих послова.
Раније су бројни привредници, трговци, као и Удружење нафтних компанија упозорили да би наставак блокада могао довести до несташица појединих производа, посебно горива. Из Удружења превозника су претходно саопштили да су полицију обавијестили о захтјеву за продужење протеста све док њихови захтјеви не буду испуњени.
Регионални протест превозника пали црвене лампице за аларм
У званичном одговору на питање Вијести да ли ће прихватити захтјев превозника, из Управе полиције навели су да постоји само једна пријава протеста, као и њена допуна, којом је предвиђено да јавно окупљање траје од 12 часова у понедјељак, 26. јануара, до 12 часова у четвртак, 29. јануара.
"Управа полиције примила је пријаву, као и допуну пријаве јавног окупљања у организацији Удружења превозника Црне Горе у трајању од 72 сата и то од 12.00 часова 26. јануара до 12.00 часова 29. јануара 2026. године. Других пријава јавног окупљања од стране овог организатора није било.
Напомињемо да се сходно поменутој пријави организатор обавезао да ће током предметног јавног окупљања бити омогућено несметано кретање путничким моторним возилима, аутобусима, комби возилима и теретним моторним возилима која превозе медикаменте, живу стоку и опасне материје, као и возилима свих хитних служби, те да би свако кршење навода из пријаве и ограничавање кретања овим категоријама возила директно условило поступање Управе полиције у складу са законом, укључујући и забрану јавног окупљања", навели су из Управе полиције.
Ово је 16 захтјева превозника, запријетили јавним именовањем одговорних
Блокаде у Црној Гори дио су ширег регионалног протеста теретних превозника из Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, који негодују због ограничења боравка и рада професионалних возача у земљама Шенгена на највише 90 дана у оквиру шест мјесеци.
Црногорски превозници имају и додатне захтјеве: да им се омогући повраћај пуне акцизе на гориво, као што је случај у сусједним државама, а не само њеног дијела; да се повраћај претплаћеног ПДВ-а врши у законским роковима од 30 до 60 дана, умјесто чекања које понекад траје и до годину дана; да се продужи радно вријеме граничних царинских и фитосанитарних служби; као и да се возачима призна бенефицирани радни стаж.
Празне полице маркета реална пријетња: Дан "Д" 26. јануар
Из Министарства финансија су раније саопштили да повећање повраћаја акциза није могуће због правила Европске уније, да би убрзани повраћај ПДВ-а довео до већег буџетског дефицита, као и да би продужено радно вријеме царинских и инспекцијских служби на границама могло бити обезбијеђено у наредном периоду, након повећања броја запослених у Управи царина и инспекцијама.
Подсјетимо, Ђорђије Љешњак из Удружења превозника Црне Горе сматра да Европска унија својим правилима практично преузима најквалитетнију радну снагу, док домаће институције не пружају адекватну подршку, што може озбиљно угрозити црногорски транспортни сектор.
"Сматрамо да је ово једна лукава намера ЕУ да дође до најквалитетније радне снаге и преузме нам све возаче, па да будемо приморани да своје фирме селимо на простор ЕУ", каже Љешњак.
