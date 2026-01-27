Велико откриће у Словенији: ''То је био сан многих''

Извор:
Танјуг
27.01.2026
19:19
Коментари:0
Словеначки спелеолошки клуб Костањевица открио је подземни пећински систем који је вјероватно већи од Костањевичке пећине на истоку, највеће пећине у региону Долењске.
Пећински систем је откривен након 60 година проучавања тог подручја, а секретар клуба Бране Чук каже да новооткривене пећине имају коморе које су високе неколико десетина метара и дугачке око 50 метара, док се највећи спелеотем (пећински украси) поклапа са највећим у Костањевичкој пећини, преноси СТА.
Савјети
Трик за најукусније шницле: Ево шта обавезно требате додати у месо
Како је рекао, пећински систем је највјероватније повезан са Костањевичком пећином, јер ријека Студена тече два километра од улаза у пећину.
- Када смо схватили шта смо пронашли, требало нам је доста времена да схватимо његов значај. То је био сан неколико генерација спелеолога - рекао је Чук.
Спелеолошки клуб, основан 1964. године, настао је углавном због близине Костањевичке пећине, а његови чланови су годинама активно истраживали пећину дугачку 2,5 километра, откривајући нове пролазе и нове галерије, али су их заустављала дубока језера и сифони које нису могли да пређу.
Због тога су, рекао је Чук, одлучили да покушају да уђу у систем са врха, кроз јаме са планина Горјанци.
Република Српска
Мљекари пристали на компромис: Ако не буде испуњено - враћамо се
Према његовим ријечима, истраживали су јаме доста година док прије четири године нису открили рупу у снијегу која пропушта топли ваздух и коју су почели да истражују, да би прије 10-ак дана открили велике просторије са величанственим спелеотемима.
Како каже, одлучили су да их темељно истраже и недјељу дана касније стигли су до кањона ријеке Студене 305 метара испод површине са водопадима, коморама, спелеотемима, бочним окнима.
Тенис
Огроман скандал на Аустралијан опену: Тренер био у вези са дјевојчицом
- Момци који су били унутра кажу да је систем вјероватно дужи од система Костањевичке пећине - рекао је Чук и навео да је то вјероватно највећи и најдубљи пећински систем у региону Долењске, а можда и шири.
Регион
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
3 ч1
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
17
20
06
19
53
19
52
19
52
Тренутно на програму