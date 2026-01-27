Упетљан и предсједник Јаков Милатовић: Огласила се Мирјана Пајковић

Извор:
АТВ
27.01.2026
17:15
Службеница у Влади Црне Горе Мирјана Пајковић била је приморана да поднесе оставку због, како каже, насиљу ком је била изложена.
Експлицитни снимак који је испливао на друштвеним мрежама био је повод да се повуче, а Мирјана Пајковић снимак описује као грубо кршење људских права.
Мирјана Пајковић је изјавила и да се више пута обратила предсједнику Црне Горе Јакову Милатовићу као жртва насиља Дејана Вукшића, његовог савјетника, али да Милатовић на то није реаговао.
Мирјана Пајковић је крајем прошле године поднијела више кривичних пријава против Дејана Вукшића због пријетњи, а за "Дан" је открила како се одлучила на тај корак.
"До ситуације долази након што сам ја предала кандидатуру за заштитницу људских права и слобода код предсједника државе, чији је он (Дејан Вукшић прим. аут) најближи сарадник био у том тренутку и знам приватно, изузетно приватно близак пријатељ. И просто, схватићете да када вам је неко на тако блиском положају уз вас, да је то први човјек којем ви вјерујете у смислу безбједности. Ја сам имала врло, врло пријатан, врло квалитетан разговор са предсједником државе поводом те кандидатуре", навела је Мирјана Пајковић која је у петак поднијела оставку на мјесту директорке Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству за људска и мањинска права у Црној Гори.
Међутим, како каже, онда се десило нешто што није по закону.
"Дакле, ја се овдје заиста држим само тога. Ја опет кажем, предсједник државе је имао разлога да мене не предложи. Просто је то његово дискреционо право. Нисмо ми радили неке тестове поводом тог огласа, па неко је добио толико бодова, а неко мање. Дакле, апсолутно је легитимно и дискреционо право предсједника државе било да он одабере другог кандидата. И ја никакво оглашавање и никакво подношење пријаве нисам хтјела да учиним управо док се не оконча сам оглас. У огласу који је предсједник државе потписао, садржина огласа је да ће бити објављена листа предложених кандидата", поручила је Пајковић.
Али, како тврди, у том огласу није било њеног имена.
"Небитно да ли сте ви правница, да ли су правни стручњаци људи који вас гледају, али јасно вам је да ко год се на првом конкурсу и огласу пријави да је то обавеза органа да објави кандидате. Можда апсолутно нисам испуњавала услове. У реду. Пријава Мирјане Пајковића је непотпуна. И то би било поштовање закона. Предсједник државе је прекршио закон и ја сам због тога поднијела тужбу у односу на то и хајде да не отварамо сада ту тему. То је мене изненадило, то је мени био први сигнал", казала је Пајковић.
Додаје да можемо да "оставимо могућност да је умислила да то није тачно".
"Али разумјећете да сам имала разлога да посумњам да нешто није у реду. Ја сам се због тих разлога обратила предсједнику државе, нисам добила одговор", навела је Пајковић.
Потом је одговорила на питање на који начин се обраћала предсједнику Јакову Милатовићу.
"Имала сам његов број телефона, послала сам му љубазну, пристојну поруку и послала сам му видео снимке пријетње од стране његовог савјетника. Нисам добила одговор. Били смо заједно на конференцији поводом Дана људских права, што је једна велика иронија. Сви смо ми прије свега грађани и грађанке, а онда носиоци функција. И слушала сам предсједника државе, потпредсједника владе, врховног тужиоца, судију врховног суда, свима су пуна уста права, је ли тако? Са друге стране је седео омбудсман, мој министар, а у првим редовима жртва екстремног насиља", казала је Пајковић мислећи на себе.
Како каже, ту је као представница институције "осјетила сав тај бесмисао свих тих конференција".
"Гдје ми најстроже осуђујемо, ми снажно охрабрујемо жене, ми позивамо институције, а онда када вам се то дешава у кући... Изостаје реакција", пожалила се Пајковић.
Открила је и да ли јој је одговорио предсједник државе.
"Савјет је 'немој, прећути'. Предсједник државе ни у том личном, директном нашем сусрету није поступио према мени како ја мислим да је први ауторитет државе требало. Он јесте предсједник државе, али он је...", понестало је ријечи Мирјани Пајковић.
Услиједило је питање водитељке да ли се на тој конференцији поздравила са Милатовићем и тражила од њега одговор.
"Тражила сам. Тако је. Ја сам пришла, рекла сам предсједниче, молим вас, погледајте поруку коју сам вам послала и јако је важно да реагујете због будућих могућих дешавања", навела је Пајковић и додала да је Милатовић на то само прошао и ништа није одговорио.
Иначе, Пајковић је раније навела да је добијала пријетње чак и са фиксног телефона из кабинета предсједника Републике.
Док је подносио оставку, савјетник Јакова Милатовића Дејан Вукшић оптужио ју је да је била повезана и са кавачким кланом.
Подсјећања ради, Вукшић је крајем прошле године поднио оставку на мјесту директора Агенције за националну безбједност и огласио се саопштењем у коме тврди да му је Пајковић "отуђила мобилни телефон у октобру 2024. године који је потом злоупотријебљен".
Ako niste znali,Milatović je bio upućen u sve što se dešava Mirjani Pajković,i umjesto da je zaštiti,stao je na stranu svog bliskog prijatelja Vukšića. — Ðetić (@KonteZanovic) January 26, 2026
Sramotno👇 pic.twitter.com/rApPn1K2pY
