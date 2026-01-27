Logo
На Савиндан је гријало сунце - шта то значи: Бањалучки метеоролог обрадовао све

АТВ

27.01.2026

19:07

Ово би могла бити мало боља година, ако је судити према данашњем времену, каже познати бањалучки метеоролог Небојша Куштриновић.

Узда се у народно вјеровање, јер вријеме на Савиндан, како каже, много тога казује.

“Старо народно вјеровање каже да не ваља да загрми на Савиндан, а пожељно је нешто љепше вријеме којем данас и свједочимо. Вјерујте, ово се кроз историју показало тачним. Кад год је било невремена и грома, било је и рата”, објашњава Куштриновић за "БЛ портал".

Истини за вољу, у сриједу нас очекује нешто хладније вријеме, али, како Куштриновић истиче, само нека је данас, 27. јануара, добро.

Враћа се снијег

Ипак, како најављује, зима се није уморила. До прољећа нас, каже Куштриновић, очекују још два таласа сњежних падавина.

“И то од 10. фебруара па све до почетка марта. Имаћемо та два таласа падавина, али опет треба упозорити јавност да ове године, више него икад, нагло топљење снијега може да направи проблеме”, закључује Куштриновић.

