На Савиндан је гријало сунце - шта то значи: Бањалучки метеоролог обрадовао све

Извор:
АТВ
27.01.2026
19:07
Коментари:0
Ово би могла бити мало боља година, ако је судити према данашњем времену, каже познати бањалучки метеоролог Небојша Куштриновић.
Узда се у народно вјеровање, јер вријеме на Савиндан, како каже, много тога казује.
Регион
Регионални протест превозника пали црвене лампице за аларм
“Старо народно вјеровање каже да не ваља да загрми на Савиндан, а пожељно је нешто љепше вријеме којем данас и свједочимо. Вјерујте, ово се кроз историју показало тачним. Кад год је било невремена и грома, било је и рата”, објашњава Куштриновић за "БЛ портал".
Истини за вољу, у сриједу нас очекује нешто хладније вријеме, али, како Куштриновић истиче, само нека је данас, 27. јануара, добро.
Ипак, како најављује, зима се није уморила. До прољећа нас, каже Куштриновић, очекују још два таласа сњежних падавина.
Здравље
Шта се дешава са тијелом када попијемо расол?
“И то од 10. фебруара па све до почетка марта. Имаћемо та два таласа падавина, али опет треба упозорити јавност да ове године, више него икад, нагло топљење снијега може да направи проблеме”, закључује Куштриновић.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч1
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
20
17
20
06
19
53
19
52
19
52
Тренутно на програму