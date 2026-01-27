Ово је 16 захтјева превозника, запријетили јавним именовањем одговорних

27.01.2026
Протест превозника из БиХ није обустављен, протест траје до потпуног испуњења захтјева и све раније најављене активности остају на снази.
Ово није протест против државе, поручују из Конзорцијума Логистика БиХ, као репрезентативне и јединствене платформе домаћих друмских превозника и логистичких оператера из БиХ, нагласивши да поступају по једногласној одлуци пленума.
"Протест превозника је протест за право на рад, опстанак домаће привреде и економски суверенитет БиХ. Одговорност за неиспуњавања њихових захтјева биће јавна, именована и документована. Професионални возачи БиХ нису туристи, нису илегални мигранти, нису безбједносна пријетња, већ радници са уговорима, лиценцама и професионалним одговорностима, који поштују домаће и међународне прописе и чине кичму ланаца снабдијевања БиХ и региона", наводи се у саопштењу.
Из Конзорцијума Логистика БиХ наглашавају да посебно захтијевају заједничко и одговорно дјеловање Савјета министара БиХ и надлежних министарстава, и то без пребацивања надлежности и без даљег куповања времена.
"Пленум јасно констатује: термин „забринутост“ више није прихватљив, термин „праћење ситуације“ више није прихватљив. Тражимо јасан одговор: ДА – имате право на рад или НЕ – немате право на рад. У посљедњих пет мјесеци, велики број обећаних, најављених и дјелимично усаглашених мјера, није спроведен. Позивамо институције да одмах поступе у правцу растерећења пословања друмских превозника", поручују из Конзорцијума.
Захтијевају искључиво спровођење мјера које су, како подсјећају, већ биле предмет договора, најава или прихваћених принципа, а које до данас нису реализоване:
– Попуст од најмање 50% на путарине / аутопутеве – јединствена примјена у ФБиХ и РС.
– Поврат дијела акциза на гориво – по узору на државе ЕУ, без нових студија и одлагања.
– Јединствен и усклађен рад инспекција у ФБиХ на цијелој територији БиХ.
– Функционална координација свих инспекција на границама – царина, ветеринарска, санитарна, фитосанитарна.
– Смањење задржавања возила на границама најмање 50%.
– Укидање или драстично смањење парафискалних намета – таксе, обећали Влада ФБИХ и РС.
– Ограничење цијене регистрације полуприколица – максимално 150 КМ.
– Укидање монопола, едукција и сертификатима и другим техничким потврдама.
– Усклађивање цијена техничких и пратећих услуга.
– Укидање или смањење трошкова обећали МКТ.
– Убрзана имплементација УИНО правила за смањења кашњења.
– Јединствена примјена царинских процедура.
– Могућност флексибилног оперативног рада (полуприколице, замјене, регистрације).
– Усклађивање прописа за почетак рада возача са 18 година, те друге измјене законских оквира.
– Формално признање друмског транспорта као извозне услуге – са свим фискалним и пореским ефектима.
– Усвајање захтјева 20 тачака УО УИНО БИХ.
"Не тражимо нове мјере. Не тражимо привилегије. Тражимо спровођење онога што сте већ прихватили као обавезу. Свако даље одлагање директно угрожава домаће превознике, производи нелојалну конкуренцију и води ка гашењу сектора. Одговорност за неспровођење ових 16 тачака, биће јавно именована", упозоравају из Конзорцијума.
