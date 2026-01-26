Кошарац: Подршка протесту домаћих и регионалних превозника

Извор:
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изразио је подршку протесту домаћих и регионалних превозника на граничним прелазима са Европском унијом, истичући да се проблем возача због боравка у земљама Шенгена и новог система уласка у ЕУ мора ставити у врх приоритета свих надлежних институција.
- Морамо стати уз наше људе у пуном капацитету, јер су суочени са дискриминирајућим и маћехинским односом ЕУ - објавио је Кошарац на "Инстаграму".
Кошарац сматра да ресорни министар /транспорта и комуникација/ Един Форто под хитно мора отићи у Брисел и са институцијама ЕУ рјешавати ово питање.
- Нека позове надлежне министре из региона и заједно инсистирају на томе да ЕУ уважи захтјеве наших превозника. Не можемо ћутати на овако нефер и некоректан однос ЕУ према нашим превозницима - нагласио је Кошарац.
Према његовим ријечима, превозници из БиХ су вриједни, одговорни и на професионалан начин раде свој посао.
- ЕУ препознаје њихов капацитет и нуди им послове, јер их жели задржати да раде за европске компаније. Ми не смијемо допустити да останемо без људи, без квалификованог кадра! Џаба су нам камиони, ако останемо без професионалних возача - упозорио је Кошарац.
Замјеник предсједавајуће Савјета министара је поновио да министар Форто мора промптно у Бриселу тражити рјешење, наглашавајући да није ријеч о проблему појединца, већ изузетно комплексној ситуацији која ће се негативно одразити и на спољотрговински промет БиХ.
- ЕУ је наш важан спољотрговински партнер, на чије тржиште пласирамо око 72 одсто цјелокупног извоза. ЕУ нам мора бити партнер, а не маћеха нашим превозницима и привредницима у цјелини - навео је Кошарац.
Он је додао да је камионски и друмски транспорт кључна жила куцавица домаће привреде, те да је недопустиво да било ко игнорише проблеме овог сектора.
- Наш приоритет морају бити наши људи, а не неки чиновници из ЕУ - навео је Кошарац.
Превозници из Србије, Црне Горе, Сјеверне Македоније и БиХ у подне су блокирали теретне терминале граничних прелаза према земљама Шенгена, због проблема са новим системом уласка и изласка из ЕУ и правилом према којем за професионалне возаче важи боравак 90 дана у шенгенском простору у оквиру 180 дана.
