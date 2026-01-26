Од поноћи блокада теретних прелаза и на улазу у Србију

Извор:
СРНА
26.01.2026
17:13
Представници Пословног удружења "Међународни транспорт" блокирали су данас у подне саобраћај за теретна возила на теретним терминалима на излазу из Србије, а у поноћ ће блокирати прелазе и на улазу у Србију, саопштила је Управа граничне полиције МУП-а Србије.
Блокада од 12.00 часова је на граничним прелазима Батровци, Шид, Богојево, Бачка Паланка, Нештин, Бездан, Хоргош, Келебија, Вршка Чука, Градина, Стрезимировци, Српска Црња, Ватин, Калуђерово и Прешево.
У саопштењу се наводи да је блокаде саобраћаја за теретна возила најављена МУП-у од стране представника - Пословно удружење "Међународни транспорт".
- Блокада је почела данас у 12.00 часова на излазу из земље на теретним терминалима, а након тога ће и у поноћ блокирати граничне прелазе на улазу у Србију - наводи се у саопштењу.
Превозници из Србије, Црне Горе, Сјеверне Македоније и БиХ у подне су блокирали теретне терминале граничних прелаза према земљама Шенгена, због проблема са новим системом уласка и изласка из ЕУ и правилом према којем за професионалне возаче важи боравак 90 дана у шенгенском простору у оквиру 180 дана.
Подршку превозницима из Србије, Црне Горе и БиХ дали су и турски возачи.
