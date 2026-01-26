Logo
Очекује се повећани проток Дрине

Извор:

АТВ

26.01.2026

16:45

Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

Одсјек за цивилну заштиту Бијељине обавијестио је данас становништво, посебно у приобалном подручју, да је најављено повећање протока ријеке Дрине на Хидроцентрали "Бајина Башта".

Проток на овој хидроцентрали у 13.30 часова је испод 1.000 метара кубних у секунди.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Регион

Од поноћи скупље гориво: Ово су нове цијене

У саопштењу се наводи да Одсјек за цивилну заштиту континуирано прати ситуацију на терену и по потреби ће обавјештавати јавност.

