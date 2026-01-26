Очекује се повећани проток Дрине

Извор:
АТВ
26.01.2026
16:45
Одсјек за цивилну заштиту Бијељине обавијестио је данас становништво, посебно у приобалном подручју, да је најављено повећање протока ријеке Дрине на Хидроцентрали "Бајина Башта".
Проток на овој хидроцентрали у 13.30 часова је испод 1.000 метара кубних у секунди.
Регион
У саопштењу се наводи да Одсјек за цивилну заштиту континуирано прати ситуацију на терену и по потреби ће обавјештавати јавност.
