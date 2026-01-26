Logo
Копривица: Вода се повукла, ситуација стабилна

СРНА

26.01.2026

09:40

Копривица: Вода се повукла, ситуација стабилна
Фото: Општина Источна Илиџа

У Републици Српској вода се повукла са поплављених подручја и ситуација је стабилна, изјавио је Срни начелник Од‌јељења за осматрање, обавјештавање и упозоравање Републичке управе цивилне заштите Бојан Копривица.

Копривица је рекао да су припадници Републичке управе цивилне заштите јутрос обишли сва подручја у Источној Илиџи и Источном Новом Сарајеву која су синоћ била угрожена и да се вода повукла.

Он је напоменуо да је синоћ била угрожена Болница "Србија" у Источном Сарајеву, али је благовременом и успјешном интервенцијом Општинске управе, ватрогасаца, Републичке управе цивилне заштите и менаџмента Болнице све стављено под контролу тако да није било веће штете.

Копривица је рекао да су се у Требињу усљед обилних падавина појавили бујични потоци, али да ништа није било алармантно.

Како је појаснио, ватрогасци су отворили неколико шахтова у и ситуација се у граду стабилизовала.

Начелник општине Источна Илиџа Маринко Божовић синоћ је прогласио ванредну ситуацију због бујичних потока узрокованих наглим топљењем снијега и јаком кишом.

