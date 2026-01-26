Проглашена ванредна ситуација због бујичних вода у Источној Илиџи

26.01.2026
На територији општине Источна Илиџа проглашена је ванредна ситуација због бујичних потока узрокованих наглим топљењем снијега и јаком кишом.
Из општине Источна Илиџа наводе да је посебно тешка ситуација у улицама Трг Мирослава Берјана, Царице Милице, Меше Селимовића, те Младичкој улици, као и генерално у свим падинским улицама, гдје се појављују бујични потоци.
Општина Источна Илиџа о свему је обавијестила Цивилну заштиту Републике Српске, Ватрогасну бригаду Источно Сарајево и комунално оредузеће "Комил" и све екипе су на терену.
Начелник Источне Илиџе Маринко Божовић одлуку о проглашењу ванредне ситуације донио је на основу Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, саопштено је из ове општине.
