Због коментара би могао завршити у затвору: Пријетио митраљезом и говорио да је Жепче "хрватско"

Аваз

25.01.2026

12:18

Због коментара би могао завршити у затвору: Пријетио митраљезом и говорио да је Жепче "хрватско"
Фото: Opština Žepče

Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона подигло је 7. јануара 2026. године оптужницу против У. А. из Жепча због кривичног д‌јела угрожавање безбједности, а оптужница је потврђена 13. јануара од стране судије претходног поступка Опћинског суда у Жепчу.

Како се наводи у оптужници, У. А., раније неосуђиван, терети се да је 6. октобра 2024. године на подручју општине Жепче, путем друштвене мреже Фејсбук, са свог профила коментарисао објаву једног портала под насловом “С. Х. је нови начелник Општине Жепче”.

Крштење у ТБ

Друштво

Двије кћерке и мајка из Турске Бога нашле у Требињу: Од данас су Јелисавета, Марија и Ана

У спорном коментару, према наводима Тужилаштва, написао је пријетеће ријечи у којима помиње и употребу митраљеза, уз тврдње да је Жепче “хрватско”.

Тужилаштво сматра да је оваквим садржајем, који представља озбиљну пријетњу, изазвано узнемирење грађана, док је код С. Х., тада кандидата за начелника Општине Жепче, изазван осјећај страха и угрожености.

Предмет је прослијеђен Општинског суду у Жепчу, гд‌је ће у наредном периоду бити вођен даљи судски поступак.

Žepče

