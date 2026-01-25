Због коментара би могао завршити у затвору: Пријетио митраљезом и говорио да је Жепче "хрватско"

Извор:
25.01.2026
Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона подигло је 7. јануара 2026. године оптужницу против У. А. из Жепча због кривичног дјела угрожавање безбједности, а оптужница је потврђена 13. јануара од стране судије претходног поступка Опћинског суда у Жепчу.
Како се наводи у оптужници, У. А., раније неосуђиван, терети се да је 6. октобра 2024. године на подручју општине Жепче, путем друштвене мреже Фејсбук, са свог профила коментарисао објаву једног портала под насловом “С. Х. је нови начелник Општине Жепче”.
У спорном коментару, према наводима Тужилаштва, написао је пријетеће ријечи у којима помиње и употребу митраљеза, уз тврдње да је Жепче “хрватско”.
Тужилаштво сматра да је оваквим садржајем, који представља озбиљну пријетњу, изазвано узнемирење грађана, док је код С. Х., тада кандидата за начелника Општине Жепче, изазван осјећај страха и угрожености.
Предмет је прослијеђен Општинског суду у Жепчу, гдје ће у наредном периоду бити вођен даљи судски поступак.
