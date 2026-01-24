Logo
Требињци отварају Светосавски бал у Бечу

Теодора Бјелогрлић

24.01.2026

19:36

Требиње
Фото: АТВ

Елегантни, стасити и увјежбаног корака, спремни за бечку сцену.

Требињци једва чекају да покажу како се чува и преноси култура. Посљедњи детаљи дотјерују овдје, јер сљедећи аплауз чека их у Бечу, на Светосавском балу, гдје ће град на југу Српске представити своју традицију као први град партнер овог свечаног догађаја.

"Представићемо се сплетом игара градских, имамо Српкињицу, Српски кадрил и многе елегантне покрете. Другачији стил од саме Херцеговине. Што јесте с једне стране јако изазовно, а уједно и животна прилика да се учествује на оваквом балу", каже Борко Ћорлука, умјетнички руководилац КУД-а „Алата“ Требиње.

"Једом у животу добије се оваква прилика. Спреми смо и ако Бог дан убрзо идемо", рекао је Небојша Ратковић, предсједник АНИ „Јован Дучић“ Требиње.

На балу у Бечу учествоваће око 90 чланова културно умјетничких друштава са југа, као и Градски хор Трубудниа. Сваки корак прати будно око Светозара Крстића.

"Играчи из Требиња ће да отворе бал. Имају староградске игре, кадрил и на крају коло. Они ће оставити свој утисак и печат овом Светсавском балу. Бал датира из 1846 године, има дугу традицију и ово је први пут да се Требиње представља", каже Светозар Крстић, умјетнички директор Светосавског бала у Бечу.

Осим културног богатства, у Беч путују и требињски привредници. Акценат је на туризму, енергетици и пољопривреди. Циљ је представити привредни потенцијал.

"Из свих ових области биће одређени број привредних субјеката који ће се директно представити у Бечу, али исто тако одређени број привредних субјеката који нису у могућности директно да присуствују свечаности, али ћемо кроз њихове промотивне материјале које су послали искористити прилику да прикажемо њихову улогу у привредном животу града Требиња", рекао је Дражен Бошковић, замјеник градоначелника Требиња.

Заиграће Херцеговци и чувени Српски кадрил, који је давне 1846. године први пут изведен на Светосавском балу у Бечу. Све ово одиграће се 6. фебруара под кровом величанствене палате Хофбург. Бал организује Српски центар у Бечу и представништво Републике Српске у Аустрији.

Требиње

Беч

