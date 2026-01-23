Logo
Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

Извор:

СРНА

23.01.2026

12:14

Коментари:

0
Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови
Фото: АТВ

У требињским средњим школама данас су скраћени часови због проблема са системом гријања, рекао је Срни предсједник Актива директора средњих школа херцеговачке регије Небојша Бован.

Бован је рекао да су просторије загријавају колико су у могућности, а проблем је што су остали на само једном котлу.

- Настава се до сада одвијала потпуно нормално с тим да ћемо данас и у понедјељак скратити часове, а сутра нам долази екипа која се бави поправком и ремонтом, да видимо шта се може урадити - рекао је Бован.

Он каже да се преко зимског распуста просторије свакако нису загријавале, па је потребно времена за то.

- Свјесни смо стања котловнице. У контакту смо са представницима града и ресорног министарства гдје су изразили жељу за рјешавањем проблема, односно да ће се укључити надлежне институције и проблем ће бити ријешен - рекао је Бован.

Он је навео да ће се радити на побољшању услова за рад, да се настава нормално може реализовати, а имају обећања да ће у догледном времену бити урађена потпуна реконструкција система гријања.

Требиње

srednja škola

