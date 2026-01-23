Logo
Large banner

Скупштина позива топлану на одговорност

Аутор:

Сања Трифковић

23.01.2026

19:23

Коментари:

0
Скупштина позива топлану на одговорност
Фото: АТВ

Сезона гријања у Бијељини слободно се може назвати сезона обмана, јер гријања евидентно углавном било није, али обмањивања грађана о одговорности за ову ситуацију итекако јесте.

„Градоначелник и Управа Топлане тражили кредитно задужење, то су и добили, тражили повећање цијене од 25% и то су добили, у ребалансу буџета обезбијеђена су додатна средства за топлану и то су добили а шта су грађани Бијељине добили заузврат? Добили су то да нема гријања“, каже Жељана Арсеновић, предсједник Скупштине града Бијељина.

„И сама сам корисник услуга Градске топлане и ми сви треба да знао шта ће се дешавати у наредном периоду, ово је јавна установа и ми позивамо директора ове установе на одговорност и желимо да видимо резултате“, каже Татјана Перић, одборник СНСД у Скупштини града Бијељина.

Топли радијатори неколико дана седмично не могу назвати гријањем. Навикли да кривца траже само тамо гдје он није Градска управа је оптужила РиТе Угљевик, који нема никакав уговор са Градском топланом, самим тим не може бити одговоран. Зато постоје бројне нерегуларности у самом припремању за сезону као и спроведена набавка угља без тендера. Одговорност сноси искључиво Градска топлана, кажу одборници.

„Нису на вријеме урадили ремонт, нису потписали уговор о набавци угља. Уговор о набавци угља потписан је 7.новембра, тржишмна цијена је износила око 180КМ, а ако се купује на веће количине наравно да је јефтиније, Уговор како смо и чули од добављача на једној од прес конференција је рекао цитирам: „на молбу директора сам потписао уговор“, и какав уговор? Од 225 КМ износи набавка угља“, каже Данијел Перић, одборник РСС у Скупштини града Бијељина.

„Морамо системски пронаћи дугорочно рјешење у виду разговора и конструктивног дијалога са еколошким и економским експертима да сједнемо заједно за сто и законодавна и извршна власт и да нам се сљедеће сезоне не деси као ова грејна сезона да су радијатори млаки и хладни и да испаштају наши најстарији и најмлађи суграђани“, каже Бранислав Текић, одборник УС Скупштини града Бијељина.

Скупштина града ће захтијевати да не фактуришу рачуне грађанима за мјесец јануар да бар једним дијелом ублаже срамоту звану сезона гријања у Бијељини. Радиће и да нађу додатна средства да се помогне свим корисницима топлане који су имали проблеме при испоруци топлотне енергије, кажу у Скупштини града.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Бијељина

гријање

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мидораг Парежанин

Градови и општине

Парежанин: Започети бројни пројекти за добробит грађана

8 ч

0
Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

Градови и општине

Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

9 ч

0
Камион се забио у зграду у Бијељини

Градови и општине

Несвакидашња незгода у Бијељини: Шлепер се забио у зграду предузећа

11 ч

0
Кошнице

Градови и општине

Пчелари у Српцу добили свој филм (ВИДЕО)

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

21

26

Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

21

22

Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

21

15

Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

21

03

Огласила се Фет након пада на допинг тесту: Радим на томе да докажем своју невиност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner