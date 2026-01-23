Скупштина позива топлану на одговорност

Аутор:Сања Трифковић
Сезона гријања у Бијељини слободно се може назвати сезона обмана, јер гријања евидентно углавном било није, али обмањивања грађана о одговорности за ову ситуацију итекако јесте.
„Градоначелник и Управа Топлане тражили кредитно задужење, то су и добили, тражили повећање цијене од 25% и то су добили, у ребалансу буџета обезбијеђена су додатна средства за топлану и то су добили а шта су грађани Бијељине добили заузврат? Добили су то да нема гријања“, каже Жељана Арсеновић, предсједник Скупштине града Бијељина.
„И сама сам корисник услуга Градске топлане и ми сви треба да знао шта ће се дешавати у наредном периоду, ово је јавна установа и ми позивамо директора ове установе на одговорност и желимо да видимо резултате“, каже Татјана Перић, одборник СНСД у Скупштини града Бијељина.
Топли радијатори неколико дана седмично не могу назвати гријањем. Навикли да кривца траже само тамо гдје он није Градска управа је оптужила РиТе Угљевик, који нема никакав уговор са Градском топланом, самим тим не може бити одговоран. Зато постоје бројне нерегуларности у самом припремању за сезону као и спроведена набавка угља без тендера. Одговорност сноси искључиво Градска топлана, кажу одборници.
„Нису на вријеме урадили ремонт, нису потписали уговор о набавци угља. Уговор о набавци угља потписан је 7.новембра, тржишмна цијена је износила око 180КМ, а ако се купује на веће количине наравно да је јефтиније, Уговор како смо и чули од добављача на једној од прес конференција је рекао цитирам: „на молбу директора сам потписао уговор“, и какав уговор? Од 225 КМ износи набавка угља“, каже Данијел Перић, одборник РСС у Скупштини града Бијељина.
„Морамо системски пронаћи дугорочно рјешење у виду разговора и конструктивног дијалога са еколошким и економским експертима да сједнемо заједно за сто и законодавна и извршна власт и да нам се сљедеће сезоне не деси као ова грејна сезона да су радијатори млаки и хладни и да испаштају наши најстарији и најмлађи суграђани“, каже Бранислав Текић, одборник УС Скупштини града Бијељина.
Скупштина града ће захтијевати да не фактуришу рачуне грађанима за мјесец јануар да бар једним дијелом ублаже срамоту звану сезона гријања у Бијељини. Радиће и да нађу додатна средства да се помогне свим корисницима топлане који су имали проблеме при испоруци топлотне енергије, кажу у Скупштини града.
