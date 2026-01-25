Потпуна катастрофа Данила Медведева!

25.01.2026
11:40
Коментари:0
Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.
У крајње неочекиваном расплету, Тиен је славио тријумф резултатом 3:0 (6:4, 6:0, 6:3).
Темпераментни Рус, који ће кроз двије недјеље напунити 30 година, доживио је тотални дебакл од однедавно 20-годишњег момка, али мало шта нас од Медведева више изненађује.
Изгубио је сваки први гем у сету на свом сервису и нити једног тренутка није био у предности, нити шансу да се понада да би могао до преокрета.
Тенис
Ђоковић се пласирао у четвртфинале!
Тиен је играо најбољи тенис у каријери, у једном тренутку нанизао чак 11 узастопних гемова, што довољно говори о односу снага на "Маргарет курту".
Као и чињеница да је меч трајао само сат и 40 минута тениса.
Ту серију од 11 изгубљених, Медведев је прекинуо са три узастопна освојена, али је ту стао и врло брзо "положио оружје".
Тиен ће у четвртфиналу играти против Александера Зверева, који је претходно у три сета савладао Франциска Серундола.
Најновије
Најчитаније
16
35
16
32
16
21
16
18
16
08
Тренутно на програму