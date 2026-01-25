Logo
Large banner

Потпуна катастрофа Данила Медведева!

25.01.2026

11:40

Коментари:

0
Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.
Фото: Tanjug/AP/Asanka Brendon Ratnayake

Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

У крајње неочекиваном расплету, Тиен је славио тријумф резултатом 3:0 (6:4, 6:0, 6:3).

Темпераментни Рус, који ће кроз двије недјеље напунити 30 година, доживио је тотални дебакл од однедавно 20-годишњег момка, али мало шта нас од Медведева више изненађује.

Изгубио је сваки први гем у сету на свом сервису и нити једног тренутка није био у предности, нити шансу да се понада да би могао до преокрета.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић се пласирао у четвртфинале!

Тиен је играо најбољи тенис у каријери, у једном тренутку нанизао чак 11 узастопних гемова, што довољно говори о односу снага на "Маргарет курту".

Као и чињеница да је меч трајао само сат и 40 минута тениса.

Ту серију од 11 изгубљених, Медведев је прекинуо са три узастопна освојена, али је ту стао и врло брзо "положио оружје".

Тиен ће у четвртфиналу играти против Александера Зверева, који је претходно у три сета савладао Франциска Серундола.

Подијели:

Тагови:

Данил Медведев

Аустралијан опен 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спремни за још један меч Ђоковића? Термин идеалан за навијаче

Тенис

Спремни за још један меч Ђоковића? Термин идеалан за навијаче

7 ч

4
Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године

Тенис

Нестварна игра Иве Јовић! Иде у четвртфинале, али је чека најтежа ствар

8 ч

0
Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале

Тенис

Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале

8 ч

0
Ђоковић сазнао ко му је ривал у осмини финала Аустралијан опена

Тенис

Ђоковић сазнао ко му је ривал у осмини финала Аустралијан опена

1 д

0

Више из рубрике

Ђоковић се пласирао у четвртфинале!

Тенис

Ђоковић се пласирао у четвртфинале!

5 ч

2
Спремни за још један меч Ђоковића? Термин идеалан за навијаче

Тенис

Спремни за још један меч Ђоковића? Термин идеалан за навијаче

7 ч

4
Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године

Тенис

Нестварна игра Иве Јовић! Иде у четвртфинале, али је чека најтежа ствар

8 ч

0
Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале

Тенис

Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

"Шакалијада" у Дервенти окупила више од 2.000 ловаца, присуствовао и Минић

16

32

Оштра порука Орбана Зеленском

16

21

Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

16

18

Мета прави заокрет: Шта планирају?

16

08

Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner