Ђоковић се пласирао у четвртфинале!

Извор:
Б92
25.01.2026
10:40
Новак Ђоковић се директно пласирао у четвртфинале Аустралијан опена, пошто му је ривал у осмини финала Јакуб Меншик предао меч без борбе.
Меншик је одлучио да се повуче са турнира, што је и сам објавио путем свог Инстаграм профила.
Јакуб Меншик је бар на папиру требало да представља најтежи испит за Новака Ђоковића на турниру, поготово због тога што је славио против Србина у финалу Мајамија прошле године, када је шокирао читав тениски свијет.
Исчекивао се дуел између Ђоковића и Меншика, судар "старе" и "нове" школе тениса, али - то овога пута нећемо гледати.
Меншик је ову одлуку саопштио путем свог Инстаграм профила, гдје је издао мини саопштење.
"Ово је тешко написати. Након што смо урадили све што смо могли да наставимо даље, морам да се повучем са Аустралијан опена због повреде трбушног мишића која се погоршавала током посљедњих мечева. Послије дугих разговора са мојим тимом и докторима, донијели смо одлуку да сутра не изађем на терен. Иако сам разочаран, пласман у 4. коло овде по први пут је нешто што ћу дуго носити са собом. Осетио сам огромну енергију публике, а атмосфера у Мелбурну била је заиста посебна".
"Хвала мом тиму што је био уз мене на сваком кораку и свима који су слали поруке и бодрили ме — то значи више него што мислите. Сада је време да се правилно опоравим".
