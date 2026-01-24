Logo
Шпанац тврди: Новак Ђоковић умало дисквалификован са Аустралијан опена?!

Извор:

Телеграф

24.01.2026

11:49

Коментари:

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели
Фото: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Наш Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, игра шеснаестину финала Аустралијан опена против Ботика Ван де Зандсхулпа, гдје има предност од 2:0 у сетовима.

Међутим, чак и поред великог вођства, он је нервозан на терену, те је умало дисквалификован због тога!

Ђоковић против Ботика игра перфектан меч, оалко је узео прва два сета, док је виђена нешто мало "драматичнија" партије у трећем гдје је егал. Међутим, током другог сета гдје му је све ишло од руке, Новак је могао да буде и дисквалификован, бар тако пише Хозе Морон.

Овај шпански новинар се јавио и то поприлично изненађен, гдје је кратко написао.

- Ђоковић је управо ризиковао дисквалификацију са Аустралијан опена!

Шта се догодило?

Па, Новак Ђоковић је у бијесу и нервози послије једног поена лансирао лоптицу поред терена. Она је била изузетно јака, док је једва промашила и дијете које скупља лоптице. Да је којим случајем Ноле погодио то дијете, био би аутоматски дисквалификован са турнира!

Подсјетимо, увелико је познат и чувени догађај са Ју-Ес Опена гдје је Новак погодио линијског судију лоптицом, због чега је избачен са турнира прије шест година.

