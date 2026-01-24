Logo
Синер преживио пакао на АО – мучио се, повраћао, али преокренуо!

24.01.2026

08:10

Коментари:

0
Синер преживио пакао на АО – мучио се, повраћао, али преокренуо!
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Други тенисер свијета Јаник Синер и освајач посљедња два Аустралијан Опена једва се спасио испадања већ у трећем колу првог Гранд Слама сезоне.

Италијан је побиједио Елиота Спизирија, 84. тенисера на свијету у три сета, а било је 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Побједа добија на још већем значају ако се узме у обзир да је Синер до ње и осмине финала стигао након великих здравствених проблема и резултатског заостатка.

Наиме, након што су оба ривала освојила по један сет, при Спизиријевом водству 3:1 у трећем сету, Синер је тражио медицински тиме-аут. Неколико пута је повратио у пешкир и онда се жалио на грчеве у листу десне ноге, због чега је шепао.

Сада је Синера спасило оно што га је довело у тешку ситуацију. "Правило врућине" на Аустралијан Опену, које налаже да се у случају неподношљиво високе температуре навуче кров.

Спизири се неупоредиво боље од Синера сналазио по жеги, али када се над Род Лејвер Арену навукао кров, већ отписани Синер се чудесно опоравио и препородио.

Тенисер који је до тада повраћао те се није могао кретати ни сервирати и који је био у великом резултатском заостатку, навлачењем крова је постао други човјек.

Вратио је сервис и затим рутински ријешио оба преостала сета. У осмини финала Италијана чека Лућијано Дардери.

Аустралијан опен

Јаник Синер

Коментари (0)
