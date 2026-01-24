Синер преживио пакао на АО – мучио се, повраћао, али преокренуо!

24.01.2026
08:10
Други тенисер свијета Јаник Синер и освајач посљедња два Аустралијан Опена једва се спасио испадања већ у трећем колу првог Гранд Слама сезоне.
Италијан је побиједио Елиота Спизирија, 84. тенисера на свијету у три сета, а било је 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Побједа добија на још већем значају ако се узме у обзир да је Синер до ње и осмине финала стигао након великих здравствених проблема и резултатског заостатка.
Наиме, након што су оба ривала освојила по један сет, при Спизиријевом водству 3:1 у трећем сету, Синер је тражио медицински тиме-аут. Неколико пута је повратио у пешкир и онда се жалио на грчеве у листу десне ноге, због чега је шепао.
This was the moment the Australian Open closed the roof.— Danny (@DjokovicFan_) January 24, 2026
Jannik Sinner couldn’t walk or serve and was on the verge of retirement.
Once the roof closed and they turned on air conditioning, he got fixed and the match was over.
Was this fair? I say no.pic.twitter.com/Q6lIDQ9YE8
Сада је Синера спасило оно што га је довело у тешку ситуацију. "Правило врућине" на Аустралијан Опену, које налаже да се у случају неподношљиво високе температуре навуче кров.
Спизири се неупоредиво боље од Синера сналазио по жеги, али када се над Род Лејвер Арену навукао кров, већ отписани Синер се чудесно опоравио и препородио.
Тенисер који је до тада повраћао те се није могао кретати ни сервирати и који је био у великом резултатском заостатку, навлачењем крова је постао други човјек.
Вратио је сервис и затим рутински ријешио оба преостала сета. У осмини финала Италијана чека Лућијано Дардери.
Тренутно на програму