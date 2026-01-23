Logo
Large banner

Задњи сусрет Србин изгубио: Ево када Новак Ђоковић игра против Холанђанина

23.01.2026

17:09

Коментари:

0
Задњи сусрет Србин изгубио: Ево када Новак Ђоковић игра против Холанђанина
Фото: Tanjug/AP/Aaron Favila

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић у суботу ће одиграти меч треће рунде Аустралијан Опена против Ботика Ван Де Зандсхулпа, а организатори су сада и одредили сатницу и мјесто гдје ће се и када дуел Србина и Холанђанина десити.

Поштено је рећи да се стадион на којем ће играти Новак уопште више не доводи у питање.

Био би огроман шок уколико га не бисмо видјели на Род Лејвер арени гдје је и сада, у трећем колу смјештен.

Он и Ван Де Зандсхулп ће на терен изаћи у 9 часова по српском времену.

У међусобним дуелима је 1:1 и холандски тенисер је прошле године успио да избаци Ђоковића у раној фази Индијан Велса.

Сада је ситуација мало другачија, доста тога се промијенило, па ћемо видјети шта ко има да пружи у новонасталим околностима.

Ко буде бољи из овог меча, у осмини финала ће играти против бољег из сусрета Јакуба Меншика и Итана Квина.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Аустралијан опен

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић отказао тренинг у Мелбурну!

11 ч

2
Ботик ван де Зандшулп, наредни ривал Новака Ђоковића

Тенис

Освајао турнире у Српској, послао Надала у пензију: Ко је наредни ривал Ђоковића

1 д

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Тенис

Како сада изгледа Ђоковићев пут на Аустралијан опену

1 д

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Тенис

Ђоковић показао моћ: Доминантно до трећег кола

1 д

0

Више из рубрике

Допинг скандал тресе свјетски тенис и Хрватску!

Тенис

Допинг скандал тресе свјетски тенис и Хрватску!

5 ч

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић отказао тренинг у Мелбурну!

11 ч

2
Ђоковић у идеалном термину

Тенис

Ђоковић у идеалном термину

12 ч

0
Сарадња коју смо чекали; "Добро дошла, Арина"

Тенис

Сарадња коју смо чекали; "Добро дошла, Арина"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

21

26

Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

21

22

Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

21

15

Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

21

03

Огласила се Фет након пада на допинг тесту: Радим на томе да докажем своју невиност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner