Задњи сусрет Србин изгубио: Ево када Новак Ђоковић игра против Холанђанина

23.01.2026
17:09
Коментари:0
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић у суботу ће одиграти меч треће рунде Аустралијан Опена против Ботика Ван Де Зандсхулпа, а организатори су сада и одредили сатницу и мјесто гдје ће се и када дуел Србина и Холанђанина десити.
Поштено је рећи да се стадион на којем ће играти Новак уопште више не доводи у питање.
Био би огроман шок уколико га не бисмо видјели на Род Лејвер арени гдје је и сада, у трећем колу смјештен.
Он и Ван Де Зандсхулп ће на терен изаћи у 9 часова по српском времену.
У међусобним дуелима је 1:1 и холандски тенисер је прошле године успио да избаци Ђоковића у раној фази Индијан Велса.
Сада је ситуација мало другачија, доста тога се промијенило, па ћемо видјети шта ко има да пружи у новонасталим околностима.
Ко буде бољи из овог меча, у осмини финала ће играти против бољег из сусрета Јакуба Меншика и Итана Квина.
