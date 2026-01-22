Logo
Освајао турнире у Српској, послао Надала у пензију: Ко је наредни ривал Ђоковића

Телеграф

22.01.2026

10:58

Ботик ван де Зандшулп, наредни ривал Новака Ђоковића
Новак Ђоковић наставља свој пут ка историји у Мелбурну, а препрека у трећем колу биће му човјек чије име многи ломе језиком, али чију ће руку историја памтити као ону која је задала посљедњи ударац "Бику са Мајорке".

Након што је рутински "прегазио" Франческа Маестрелија, најбољег тенисера свијета икада чека дуел са Холанђанином Ботиком ван де Зандшулпом.

Иако на први поглед можда не звучи као име из самог свјетског врха, Ботикова животна и спортска прича су све само не обичне.

Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Тенис

Како сада изгледа Ђоковићев пут на Аустралијан опену

Звучи невјероватно, али човјек који данас стоји на путу Ђоковићу, прије само неколико година играо је тенис по теренима у Републици Српској! Ботик је 2019. године крчио свој пут кроз ИТФ Фјучерсе, а титулу је подигао у Приједору, док је у Добоју заустављен тек у финалу. Ти бодови са шљаке били су му одскочна даска за оно што ће услиједити.

Озбиљан тенис почео је да игра 2021. године, када је као квалификант стигао до четвртфинала УС Опена, што му је и успјех каријере, а касније је стигао и до 22. мјеста на АТП листи.

Ипак, оно по чему ће Ван де Зандшулп заувијек остати уписан у историјским књигама догодило се у Малаги. Он је био тај који је у четвртфиналу Дејвис Купа нанио посљедњи пораз у каријери легендарном Рафаелу Надалу (2:0 у сетовима) и тако га званично послао у пензију.

"Био је то јако тежак посао, играти против Рафе овдје у Шпанији, против највећег спортисте Шпаније свих времена... Док сам одрастао, био ми је највећи идол. Било ми је изузетно тешко, морао сам да урадим све што знам да бих га побиједио", признао је Ботик након тог историјског тријумфа.

Новак Ђоковић

Тенис

Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“

Осим по тенису, Ботик је постао легендаран и по свом имену које је "непремостива препрека" за његове колеге. Најбољи примјер је Данил Медведев, који је својевремено пред новинарима потпуно "изломио језик" покушавајући да изговори име Холанђанина, што је изазвало смијех у цијелом тениском свијету. Чак и када је сам Ботик покушао да помогне својим холандским акцентом, многи су остали збуњени.

Ван де Зандшулп је играч који је на Аустралијан опену 2022. стигао до треће рунде, исти успјех је поновио на Ролан Гаросу, док је на Вимблдону отишао корак даље (осмина финала). Ипак, Новак Ђоковић игра у "свом дворишту". Након демолирања Мартинеза и Маестрелија, јасно је да је српски ас у доброј форми, али ће против "џелата Рафе Надала" и "шампиона Приједора" морати да буде на опрезу, пише "Телеграф".

Новак Ђоковић

Аустралијан опен 2026

