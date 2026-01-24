Logo
Крај једне ере: Вишеструки гренд слем шампион одиграо свој последњи меч на АО

24.01.2026

10:51

Фото: Tanjug / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Троструки гренд слем шампиона, Стен Вавринка, изгубио је од Тејлора Фрица са 3-1 у сетовима те је тако Швајцарац одиграо свој посљедњи меч на Аустралијан опену.

Фриц је резултатом 7:6, 2:6, 6:4, 6:4 добио меч и пласирао се у осмину финала у Мелбурну, а Вавринки је ово био последњи меч у каријери на првом гренд слему у сезони, пошто ће на крају 2026. године отићи у заслужену пензију.

Наредни противник Тејлора Фрица биће Италијан Лоренцо Музети.

