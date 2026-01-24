Крај једне ере: Вишеструки гренд слем шампион одиграо свој последњи меч на АО

24.01.2026
10:51
Коментари:0
Троструки гренд слем шампиона, Стен Вавринка, изгубио је од Тејлора Фрица са 3-1 у сетовима те је тако Швајцарац одиграо свој посљедњи меч на Аустралијан опену.
Фриц је резултатом 7:6, 2:6, 6:4, 6:4 добио меч и пласирао се у осмину финала у Мелбурну, а Вавринки је ово био последњи меч у каријери на првом гренд слему у сезони, пошто ће на крају 2026. године отићи у заслужену пензију.
Stan Wawrinka just played his last Australian Open — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2026
🥺🥺🥺🥺🥺 pic.twitter.com/xIUQfECFbA
Наредни противник Тејлора Фрица биће Италијан Лоренцо Музети.
