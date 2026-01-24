Logo
Пронађена странкиња која се изгубила у Гацку, аута још нема

Бојан Носовић

24.01.2026

21:36

Нестале двије странкиње у Гацку, МУП трага за њима
Фото: ATV

Једна странкиња која се вечерас изгубила код Гацка пронађена је у близини предузећа РиТЕ Гацко за АТВ из Полицијске управе Требиње.

"Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су пронашли једну страну држављанку на подручју општине Гацко, која је раније затражила помоћ преко бесплатног броја телефона 122. Полицијска станица Гацко је око 18 часова запримила пријаву да се једна или више особа изгубила. У потрагу су биле укључене и остале службе са подручја општине Гацко", кажу за АТВ из полиције.

Жена је превезена у гатачки Дом здравља. Према незваничним ифромацијама АТВ-а, ријеч је о држављанки Румуније.

Аутомобил још није пронађен.

Gacko

потрага

