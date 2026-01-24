Пронађена странкиња која се изгубила у Гацку, аута још нема

Аутор:Бојан Носовић
24.01.2026
21:36
Коментари:0
Једна странкиња која се вечерас изгубила код Гацка пронађена је у близини предузећа РиТЕ Гацко за АТВ из Полицијске управе Требиње.
"Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су пронашли једну страну држављанку на подручју општине Гацко, која је раније затражила помоћ преко бесплатног броја телефона 122. Полицијска станица Гацко је око 18 часова запримила пријаву да се једна или више особа изгубила. У потрагу су биле укључене и остале службе са подручја општине Гацко", кажу за АТВ из полиције.
Жена је превезена у гатачки Дом здравља. Према незваничним ифромацијама АТВ-а, ријеч је о држављанки Румуније.
Аутомобил још није пронађен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
56
21
42
21
36
21
28
21
26
Тренутно на програму