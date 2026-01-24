Федерални агенти "вјерују" да су убили држављанина САД

Извор:
Телеграф
24.01.2026
21:05

Шеф полиције Минеаполиса Брајан О'Хара рекао саопштио је на конференцији за новинаре да је мушкарац кога је јутрос убио федерални агент био 37-годишњи становник Минеаполиса за кога полиција "вјерује" да је држављанин САД, преноси CNN.
О'Хара рекао је да је особа која је убијена из ватреног оружја била законити власник оружја са дозволом за ношење. Он је такође рекао да су саобраћајне казне једини претходни прекршаји закона који су том човјеку изречени.

Претходно је званичник америчке савезне државе Минесота потврдио да је мушкарац кога су данас упуцали федерални агенти америчке Службе за имиграцију и царине (ИЦЕ) у Минеаполису преминуо. Министарство за унутрашњу безбједност подијелило је фотографију, како се наводи, пиштоља који је припадао осумњиченом који је данас рањен, преноси НБЦ њуз.
Портпарол Министарства унутрашње безбједности (ДХС) је у саопштењу рекао да је мушкарац наводно пријетио агентима ватреним оружјем.
(Телеграф)
