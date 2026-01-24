Објављен узнемирујући снимак: Федерални агенти поново упуцали особу у Минесоти

24.01.2026
18:49
Коментари:0
Гувернер Минесоте Тим Валц потврдио је да су данас, у суботу 24. јануара, савезни агенти поново упуцали једну особу у Минеаполису.
Инцидент се догодио у подручју Западне 26. улице и Николет авеније. Снимљен је на видеу објављеном на Фејсбуку, а НБЦ њуз га је потврдио. Снимак можете погледати ОВДЈЕ, али вас упозоравамо да је изразито узнемирујући.
"Радимо на потврђивању додатних детаља. Молимо јавност да остане мирна и избјегава непосредну околину", саопштио је град у објави на Фејсбуку. Поједини извјештаји наводе да је особа преминула, али ова информација није званично потврђена.
Двије раскрснице у јужном Минеаполису су блокиране за саобраћај. Десетине маскираних савезних имиграционих службеника (ИЦЕ агенти) су на мјесту догађаја, а демонстранти су се почели окупљати након пуцњаве. Полицајци су наводно испалили сузавац и тзв. бибер бомбе, а поједини медији све описују као да је на улици избио "улични рат". Федералне власти тврде да је упуцана особа носила ватрено оружје с 2 оквира, "ситуација се развија": "Доставићемо вам више информација што је прије могуће."
Гувернер Валц је рекао да је разговарао с Бијелом кућом: "Минесота је трпјела сувише. Ово је мучно. Предсједник мора окончати ову операцију. Склоните хиљаде насилних, необучених полицајаца из Минесоте. Одмах."
Пуцњава се догодила неколико седмица након што је Рене Никол Гуд упуцао и убио службеник америчке имиграцијске и царинске службе у Минеаполису.
