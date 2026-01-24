Logo
Large banner

Објављен узнемирујући снимак: Федерални агенти поново упуцали особу у Минесоти

24.01.2026

18:49

Коментари:

0
Упуцана још једна особа у Минеаполису, упуцали је агенти ИЦЕ
Фото: Tanjgu/AP/Abbie Parr

Гувернер Минесоте Тим Валц потврдио је да су данас, у суботу 24. јануара, савезни агенти поново упуцали једну особу у Минеаполису.

Инцидент се догодио у подручју Западне 26. улице и Николет авеније. Снимљен је на видеу објављеном на Фејсбуку, а НБЦ њуз га је потврдио. Снимак можете погледати ОВД‌ЈЕ, али вас упозоравамо да је изразито узнемирујући.

"Радимо на потврђивању додатних детаља. Молимо јавност да остане мирна и избјегава непосредну околину", саопштио је град у објави на Фејсбуку. Поједини извјештаји наводе да је особа преминула, али ова информација није званично потврђена.

sumaher

Остали спортови

Ново! Шумахер није више везан за кревет

Двије раскрснице у јужном Минеаполису су блокиране за саобраћај. Десетине маскираних савезних имиграционих службеника (ИЦЕ агенти) су на мјесту догађаја, а демонстранти су се почели окупљати након пуцњаве. Полицајци су наводно испалили сузавац и тзв. бибер бомбе, а поједини медији све описују као да је на улици избио "улични рат". Федералне власти тврде да је упуцана особа носила ватрено оружје с 2 оквира, "ситуација се развија": "Доставићемо вам више информација што је прије могуће."

Школа

Србија

Министарство разматра скраћивање часова на 30 минута

Гувернер Валц је рекао да је разговарао с Бијелом кућом: "Минесота је трпјела сувише. Ово је мучно. Предсједник мора окончати ову операцију. Склоните хиљаде насилних, необучених полицајаца из Минесоте. Одмах."

Пуцњава се догодила неколико седмица након што је Рене Никол Гуд упуцао и убио службеник америчке имиграцијске и царинске службе у Минеаполису.

Подијели:

Тагови:

Minesota

Пуцњава

Федерални агенти

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова драма: Агенти са оцем привела и дјевојчицу (2)

Свијет

Нова драма: Агенти са оцем привела и дјевојчицу (2)

7 ч

0
Агенти упали у кућу бившег министра одбране

Свијет

Агенти упали у кућу бившег министра одбране

6 мј

0
Агенти хтјели да депортују канибала, он је почео да се једе у авиону

Свијет

Агенти хтјели да депортују канибала, он је почео да се једе у авиону

6 мј

0
Федерални агенти у САД ухапсили 11 иранских држављана

Свијет

Федерални агенти у САД ухапсили 11 иранских држављана

7 мј

0

Више из рубрике

Због пријетњи од америчког напада ирански врховни вођа се крије у подземном склоништу

Свијет

Због пријетњи од америчког напада ирански врховни вођа се крије у подземном склоништу

2 ч

0
Avion

Свијет

Због олује отказано више од 900 авионских летова

2 ч

0
Напад на медицински тим још један корак Кијева ка ескалацији сукоба

Свијет

Напад на медицински тим још један корак Кијева ка ескалацији сукоба

2 ч

0
Варварски злочин Кијева док трају преговори: Захарова реаговала на напад на хитну помоћ

Свијет

Варварски злочин Кијева док трају преговори: Захарова реаговала на напад на хитну помоћ

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

29

Преминуо чувени југословенски хармоникаш

20

28

Божићно село: Изненадна љубав

20

28

Грчка: Заплијењено скоро 180 килограма дроге

20

10

Домен Превц постао свјетски шампион у скијашким летовима

20

10

Тешка саобраћајна несрећа у БиХ: Осам особа повријеђено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner