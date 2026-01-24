Због пријетњи од америчког напада ирански врховни вођа се крије у подземном склоништу

Извор:
Спутник Србија
24.01.2026
18:21
Ирански врховни вођа ајатолах Али Хамнеи преселио се у посебно подземно склониште у Техерану, након што су високи војни и безбједносни званичници процијенили да је повећан ризик од потенцијалног америчког напада, рекла су два извора блиска иранској влади за Иран интернешенел.
Сајт са сједиштем у Лондону, који емитује вијести на персијском језику, преноси позивајући се на изворе да се Хамнеи преселио у утврђени бункер, који је са другим објектима повезан тунелима.
Извори су навели да је Масуд Хамнеи, трећи син врховног вође, преузео свакодневно управљање канцеларијом Алија Хамнеија и да је главни канал за комуникацију са извршном власти.
