Због пријетњи од америчког напада ирански врховни вођа се крије у подземном склоништу

Извор:

Спутник Србија

24.01.2026

18:21

Коментари:

0
Због пријетњи од америчког напада ирански врховни вођа се крије у подземном склоништу

Ирански врховни вођа ајатолах Али Хамнеи преселио се у посебно подземно склониште у Техерану, након што су високи војни и безбједносни званичници процијенили да је повећан ризик од потенцијалног америчког напада, рекла су два извора блиска иранској влади за Иран интернешенел.

Сајт са сједиштем у Лондону, који емитује вијести на персијском језику, преноси позивајући се на изворе да се Хамнеи преселио у утврђени бункер, који је са другим објектима повезан тунелима.

Извори су навели да је Масуд Хамнеи, трећи син врховног вође, преузео свакодневно управљање канцеларијом Алија Хамнеија и да је главни канал за комуникацију са извршном власти.

(спутник србија)

Тагови:

Али Хамнеи

Иран

