Писмо чистачице на одласку у пензију годинама се препричава: У животу је битно само једно!

Извор:

Крстарица

24.01.2026

18:02

Коментари:

0
Писмо чистачице на одласку у пензију годинама се препричава: У животу је битно само једно!
Фото: Pexels

Жена која је 35 година свог живота провела радећи као чистачица, одлучила да дан прије одласка у пензију својој шефици отворено каже све!

Кроз вишедеценијски радни стаж људи се сусрећу са најразличитијим ситуацијама и људима. Тако је једна жена која је 35 година свог живота провела радећи као чистачица, одлучила да посљедњи дан прије одласка у пензију својој шефици отворено каже да би требало да се према својим запосленима односи са више поштовања.

Овим гестом, жена која је одлучила да остане анонимна задивила је британску јавност пошто је њено писмо доспјело у медије. Писмо је убрзо постало вирални хит на друштвеним мрежама.

“Поздрав моје даме, сутра ће бити мој задњи радни дан. Припремила сам материјале за чишћење за колегиницу која ће ме замијенити. Одлазим након што сте се, шефице, односили агресивно и окрутно према мени. То је само одраз вашег карактера. Желим да запамтите сљедеће: У свијету у којем можете бити било ко, будите пристојни”, стоји у писму, које преноси Миррор.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Три знака која имају најбоље шансе да постану милионери до 40. године

Писмо је подијелила њена ћерка уз поруку:

“Због овога волим своју мајку. Радила је као чистачица 35 година и данас је одлучила да стане на крај грозном послодавцу и да свима покаже каква је. Уживај у пензији”

Више од 135 хиљада људи лајковало је њену објаву, а многи су подијелили и своја слична искуства.

“Браво за њу! Мој тата је 30 година радио као домар у школи и трпио понижења од других колега”, написала је једна жена.

“Одгајана сам у породици у којој су ме учили да је сваки посао вриједан поштовања. Био неко чистач или власник неког предузећа, свеједно, сви су они подједнако вредни и заслужују да буду третирани с поштовањем. Браво за твоју маму”, коментарисала је друга жена.

(крстарица)

