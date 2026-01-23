Ово су најскупљи градови на свијету: "Лидери" из ове државе

Извор:
Најскупљи градови на свијету и ове године долазе из Швајцарске – показује нова ранг-листа платформе Намбијо за 2026. годину.
На врху листе налази се Цирих, док се међу десет најскупљих градова налазе и Њујорк, Хонолулу, Сан Франциско и Рејкјавик, а Београд је рангиран на 266. мјесту.
Анализа која упоређује трошкове у градовима широм свијета на основу података више од 600.000 корисника, показује значајне разлике и открива на којем се мјесту налазе остали градови.
Првих шест мјеста на листи најскупљих градова заузимају они у Швајцарској. На врху листе је Цирих, а слиједе га Женева, Базел, Лозана, Лугано и Берн.
Међу десет најскупљих градова на свијету налазе се и три америчка: Њујорк на седмом, Хонолулу на деветом и Сан Франциско на десетом мјесту. Листу заокружује главни град Исланда, Рејкјавик, који се налази на осмој позицији, преноси б92.
Цирих (Швајцарска)
Женева (Швајцарска)
Базел (Швајцарска)
Лозана (Швајцарска)
Лугано (Швајцарска)
Берн (Швајцарска)
Њујорк (Сједињене Америчке Државе)
Рејкјавик (Исланд)
Хонолулу (Сједињене Америчке Државе)
Сан Франциско (Сједињене Америчке Државе)
Тел Авив–Јафа (Израел)
Сијетл (Сједињене Америчке Државе)
Осло (Норвешка)
Сингапур (Сингапур)
Лондон (Уједињено Краљевство)
Вашингтон, Ди-Си (Сједињене Америчке Државе)
Сан Хозе (Сједињене Америчке Државе)
Бостон (Сједињене Америчке Државе)
Чарлстон (Сједињене Америчке Државе)
Копенхаген (Данска)
Намбијо израчунава такозвани "индекс трошкова живота", који се заснива на низу свакодневних издатака, укључујући цијене намирница, посјете ресторанима, јавни превоз, гориво, као и трошкове режија попут струје, грејања, воде и интернета. Важно је напоменути да цијене најма некретнина нису укључене у овај обрачун, већ се прате посебним "индексом најма".
За поређење градова на глобалном нивоу користи се Њујорк као референтна тачка са индексом 100. Градови са индексом вишим од 100 скупљи су од Њујорка, док су они са нижим индексом јефтинији. Анализа узима у обзир и локалну куповну моћ на основу просјечне нето плате.
На примјер, Минхен, као најскупљи њемачки град, налази се на 52. мјесту и има индекс 76,1, што значи да су трошкови живота тамо приближно за четвртину нижи него у Њујорку.
На супротном крају листе налазе се градови са најнижим трошковима живота, и то искључиво градови у Индији. Тамо су животни трошкови у просјеку око 80 одсто нижи у поређењу са Њујорком. Титулу најјефтинијег града на свијету носи Којимбатор.
Београд се налази на 266. мјесту на глобалној листи.
