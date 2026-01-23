Ново истраживање показује како трудноћа мијења женски мозак

Извор:
Кликс
23.01.2026
15:44
Док је сасвим нормална појава да се тијело жене мијења током трудноће, нова студија истражује како друго стање утиче на мозак.
Истраживачи су проучавали мозак здраве 38-годишње будуће мајке током њене трудноће, као и двије године након порођаја. Урадили су 26 МРИ снимака и крвних тестова. Упоредили су оно што су видјели с осам особа које нису биле трудне.
Открили су да мозак пролази кроз неколико промјена током трудноће.
У новој студији, коауторица Лаура Притсцхет и њен тим утврдили су да се, уз пораст естрогена и прогестерона, сива маса у мозгу труднице погоршава током трудноће, почевши већ од девете седмице.
Сива маса, позната и као мождана кора, чини око 40 посто мозга и неопходна је за контролу покрета, памћења и емоција. Аутори су такође примијетили стањивање кортекса, које се природно јавља како старимо, као и појачану бијелу масу.
Бијела маса чини око 60 посто мозга и помаже у обради информација. Неке од промјена, укључујући смањење сиве масе, остале су двије године након порођаја, док су друге, попут повећања бијеле масе, биле привремене.
Претходне студије су такође испитивале промјене у мозгу током трудноће, укључујући смањење волумена сиве масе, као и смањење величине мозга.
Према докторици психологије Санам Хафез, која је говорила за Парентс.ком, такве мутације би могле помоћи мозгу да се носи с мајчинством "припремајући жене да проводе вријеме с новорођенчетом и носе се са стресом".
"Иако неке когнитивне функције попут памћења могу изгледати привремено промијењене, чини се да основно неурално преуређење погодује социјалним и емоционалним промјенама у овом кључном периоду развоја", навела је.
Неуронаучница и ауторица блога Лигхтер, Бригхтер Јој! Делиа МекКабе такође за Парентс.ком наводи да ове промјене имају интуитивног смисла јер се мозак мора промијенити како би се осигурало да сљедећа генерација има најбоље шансе за напредак.
"Студије на животињама су показале да хипокампус – кључан за памћење и просторну навигацију – доживљава промјене које могу помоћи у когнитивним захтјевима бриге о новорођенчету", казала је неуронаучница Амy Реицхелт, "Осим тога, функционална повезаност између различитих можданих мрежа је модифицирана, што указује на широко распрострањено преуређење како би се подржао прелазак на мајчинство".
Заборавност је још једна честа појава у трудноћи, а др Хафез наглашава да "умјесто доказа о некој врсти дегенерације мозга, студија сугерише да се значајна адаптација мозга одвија током трудноће и да те адаптације нису штетне, па чак могу бити и здраве".
Такође, појашњава да су и осцилације у емотивном смислу сасвим нормалне јер хормонске промјене могу промијенити регулацију расположења.
