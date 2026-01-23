Logo
Large banner

Ново истраживање показује како трудноћа мијења женски мозак

Извор:

Кликс

23.01.2026

15:44

Коментари:

0
Ново истраживање показује како трудноћа мијења женски мозак

Док је сасвим нормална појава да се тијело жене мијења током трудноће, нова студија истражује како друго стање утиче на мозак.

Истраживачи су проучавали мозак здраве 38-годишње будуће мајке током њене трудноће, као и двије године након порођаја. Урадили су 26 МРИ снимака и крвних тестова. Упоредили су оно што су видјели с осам особа које нису биле трудне.

Открили су да мозак пролази кроз неколико промјена током трудноће.

У новој студији, коауторица Лаура Притсцхет и њен тим утврдили су да се, уз пораст естрогена и прогестерона, сива маса у мозгу труднице погоршава током трудноће, почевши већ од девете седмице.

Сива маса, позната и као мождана кора, чини око 40 посто мозга и неопходна је за контролу покрета, памћења и емоција. Аутори су такође примијетили стањивање кортекса, које се природно јавља како старимо, као и појачану бијелу масу.

Бијела маса чини око 60 посто мозга и помаже у обради информација. Неке од промјена, укључујући смањење сиве масе, остале су двије године након порођаја, док су друге, попут повећања бијеле масе, биле привремене.

Џош Груенбаум

Свијет

Kо је Џош Груенбаум: Од "анонимуса" до састанка са Путином

Претходне студије су такође испитивале промјене у мозгу током трудноће, укључујући смањење волумена сиве масе, као и смањење величине мозга.

Према докторици психологије Санам Хафез, која је говорила за Парентс.ком, такве мутације би могле помоћи мозгу да се носи с мајчинством "припремајући жене да проводе вријеме с новорођенчетом и носе се са стресом".

"Иако неке когнитивне функције попут памћења могу изгледати привремено промијењене, чини се да основно неурално преуређење погодује социјалним и емоционалним промјенама у овом кључном периоду развоја", навела је.

Неуронаучница и ауторица блога Лигхтер, Бригхтер Јој! Делиа МекКабе такође за Парентс.ком наводи да ове промјене имају интуитивног смисла јер се мозак мора промијенити како би се осигурало да сљедећа генерација има најбоље шансе за напредак.

"Студије на животињама су показале да хипокампус – кључан за памћење и просторну навигацију – доживљава промјене које могу помоћи у когнитивним захтјевима бриге о новорођенчету", казала је неуронаучница Амy Реицхелт, "Осим тога, функционална повезаност између различитих можданих мрежа је модифицирана, што указује на широко распрострањено преуређење како би се подржао прелазак на мајчинство".

kejt midlton

Сцена

Кејт Мидлтон постаје дизајнер?

Заборавност је још једна честа појава у трудноћи, а др Хафез наглашава да "умјесто доказа о некој врсти дегенерације мозга, студија сугерише да се значајна адаптација мозга одвија током трудноће и да те адаптације нису штетне, па чак могу бити и здраве".

Такође, појашњава да су и осцилације у емотивном смислу сасвим нормалне јер хормонске промјене могу промијенити регулацију расположења.

Подијели:

Тагови:

мозак

трудноћа

истраживање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Подигнута оптужница против полицајаца који су подводили малољетнице

Хроника

Подигнута оптужница против полицајаца који су подводили малољетнице

1 ч

1
Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету

Свијет

Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету

2 ч

0
Посада изгубила контролу над руским танкером из "флоте у сјени", плута Средоземљем

Свијет

Посада изгубила контролу над руским танкером из "флоте у сјени", плута Средоземљем

2 ч

0
Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

Република Српска

Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

2 ч

1

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Ментално најснажнији људи рођени су у ова четири знака

2 ч

0
Предвиђање Баба Ванге: Ова 4 знака спремна су да постану милионери

Занимљивости

Предвиђање Баба Ванге: Ова 4 знака спремна су да постану милионери

3 ч

0
Нептун улази у Овна: Драстичне промјене за четири знака до 2039. године

Занимљивости

Нептун улази у Овна: Драстичне промјене за четири знака до 2039. године

6 ч

0
Мачак пронашао пут до куће

Занимљивости

Пар из Француске изгубио мачка на одмору у Шпанији: Он се вратио кући након пет мјесеци

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

18

Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

17

17

Нермин Никшић завршио у болници

17

15

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

17

13

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

17

12

Хитно оперисана Александра Младеновић!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner