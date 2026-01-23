Подигнута оптужница против полицајаца који су подводили малољетнице

Извор:
АТВ
23.01.2026
15:20
Коментари:1
Кантонално тужилаштво Тузланског кантона је подигло оптужницу против осам особа због постојања основане сумње да су починили продужено кривично дјело трговина људима, а везано за искориштавање двије дјевојчице рођене 2009. године у сврху проституције или других облика сексуалног искориштавања.
Они су ухапшени 29. октобра 2025. године и налазе се у притвору.
Оптужница је подигнута против четири особе које су у вријеме чињења кривичних дјела били службеници Управе полиције МУП-а ТК Бесима Копића (51), Миралема Халиловића (46), Јасмина Модрића (30) и Џевада Пожегића (55), те против Шемсудина Кадрића (39), Зијада Јагодића (61), Сулејмана Шехића (67) и Недима Авдића (41).
Надлежном суду је предложено да се након потврђивања оптужнице овим особама продужи мјера притвора у законски предвиђеном року.
Истрага против ових особа је, након лишења слободе, проведена у периоду краћем од три мјесеца, а оптужница је поткријепљена бројним материјалним доказима, исказима, вјештачењима и резултатима других истражних радњи које су проведене у претходном периоду, наводе из Тужилаштва.
Тим тужилаца и истражитеља Сектора криминалистичке полиције МУП-а ТК, у сарадњи са другим агенцијама за провођење закона, наставља са провођењем интензивних и опсежних истражних радњи којим се утврђују додатне околности о особама које би се могле довести у везу са овим кривичним дјелима. О резултатима истраге ће јавност бити благовремено обавијештена.
Копићу, Кадрићу, Халиловићу, Модрићу и Шехићу се на терет ставља да су у периоду од априла 2024. до краја јула 2025. године врбовали, наводили, превозили на различите локације, предавали другим лицима и скривали двије дјевојчице, жртве трговине људима, у сврху искориштавања проституцијом и другим облицима сексуалног искориштавања, те су их они сексуално искориштавали и давали им новац за то.
Јагодићу, Пожегићу и Авдићу се на терет ставља да су у поменутом периоду сексуално искориштавали дјевојчице и плаћали им за то, иако су били свјесни да су су малољетне и да су жртве трговине људима.
Дјевојчице су смјештене и збринуте у установама социјалне заштите, гдје им се пружа сва потребна и неопходна здравствена и психосоцијална заштита.
Обзиром на карактер предмета и кривичних дјела, радњи које су дио инкриминације у овом поступку, као и на нужну потребу заштите малољетница које су жртве тешких кривичних дјела, и чињенице да након подизања и потврђивања оптужнице почиње судски поступак који је у складу са кривичним законодавством у ФБиХ затворен за јавност, Кантонално тужилаштво Тузланског кантона неће и не може давати било какве додатне информације и изјаве у вези са предметом који се односи на ову оптужницу.
"Било каква додатна комуникација са медијима и јавности, о предмету у којем су малољетнице жртве тешких кривичних дјела и сексуалног искориштавања, би била у супротности са одредбама домаћих прописа и међународних конвенција попут: Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку ФБиХ, Конвенције о правима дјетета Уједињених нација, Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, као и Кривичног закона ФБиХ који у члану 219а дефинише кривично дјело повреда приватности дјетета", наводе из Тужилаштва.
