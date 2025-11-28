Logo
Продужен притвор осумњиченима за подвођење малољетница

Извор:

СРНА

28.11.2025

17:47

Коментари:

0
Продужен притвор осумњиченима за подвођење малољетница
Фото: Википедија

Кантонални суд у Тузли продужио је притвор за још два мјесеца осморици мушкараца, од којих су четворица полицајци, због сумње да су искориштавали двије малољетнице за проституцију, али и сами користили њихове услуге.

Притвор је продужен Бесиму Копићу, Миралему Халиловићу, Јасмину Модрићу, Џеваду Пожегићу, Шемсудину Кадрићу, Зијаду Јагодићу, Сулејману Шехићу и Недиму Авдићу.

Они су осумњичени да су шеснаестогодишњакиње искориштавали од априла 2024. до краја јула ове године, саопштено је из Кантоналног суда у Тузли.

Одлуку о продужењу притвора осумњиченима за кривично дјело трговина људима Суд је донио на приједлог Тужилаштва Тузланског кантона.

Lisice

Хроника

Познати идентитети полицајаца ухапшених у БиХ због подвођења дјевојчица

Кантонални суд у Тузли одредио је 31. октобра једномјесечни притвор осморици мушкараца, од којих су четворица припадници Управе полиције МУП-а Тузланског кантон, због сумње да су двије дјевојчице од 16 година искориштавали за проституцију, али и сами користили њихове услуге.

Они су ухапшени 29. октобра након вишемјесечне истраге и полицијских претреса на седам локација на подручју Живиница, Бановића и Калесије.

Осумњичени су да су искориштавали дјевојчице чији је развој отежан тешким породичним приликама и које су биле смјештене у социјалним установама на подручју Тузле, као и у прихватилишту Дома за дјецу без родитељског старања, одакле су више пута бјежале, а враћали су их полицијски службеници и Центар за социјални рад.

