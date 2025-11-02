Logo

Дјевојчице на сигурном: Тужилаштво упозорава јавност - откривање идентитета строго кажњиво!

02.11.2025

11:04

Фото: Avaz
Фото: Avaz

Двије петнаестогодишње дјевојчице, за које постоји основана сумња да су биле жртве групе мушкараца у контексту сексуалне експлоатације, премjештене су на безбиједну локацију, потврдило је Тужилаштво ТК. Упозорили су јавност да је откривање њиховог идентитета строго кажњиво.

Тужилаштво ТК саопштило је да су дјевојчице жртве трговине људима збринуте и безбиједне, те да је кршење приватности дјетета кривично дјело из члана 219а Кривичног закона ФБиХ.

''Тужилаштво Тузланског кантона обавјештава јавност да су жртве трговине људима - малољетне дјевојчице, збринуте и под институционалном и стручном заштитом. Њихов идентитет, околности и подаци о мјесту боравка су заштићене информације, а свако објављивање таквих детаља представља тешко кршење закона и права дјетета'', рекли су.

tuzla podvodjenje policajci

Хроника

Шокантни детаљи: Малољетницама пријећено затвором ако проговоре, ово је тражено од њих

Тужилаштво обавјештава и упозорава јавност, посебно несавјесне појединце, кориснике друштвених мрежа и одређених медија, да објављивање, преношење или инсинуирање идентитета дјеце представља кривично дјело повреде приватности дјетета из члана 219а Кривичног закона ФБиХ.

''Поред тога што ова понашања представљају кривично дјело, она представљају и кршење међународних и домаћих норми, укључујући Конвенцију Уједињених нација о правима дјетета, Европску конвенцију о људским правима и основним слободама, Закон ФБиХ о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку и Закон о заштити личних података БиХ, а свакако и у вези са штампаним и онлајн медијима, кршење Кодекса Савета за штампу и онлајн медије“, наведено је.

Дом за дјецу Тузла

Хроника

Огласио се Дом за дјецу о дјевојчицама које су подводили полицајци

Позвали су све медије, кориснике друштвених мрежа и појединце да одмах уклоне објаве и коментаре који могу довести до идентификације жртава и да у свом извјештавању поступају у складу са законом, етиком и заштитом интереса дјеце.

Закључили су да Тужилаштво ТК, у сарадњи са Одјељењем криминалистичке полиције МУП-а ТК и стручним службама и појединцима, интензивно спроводи истрагу у овом случају, са пуном озбиљношћу и високим приоритетом, а заштита малољетних жртава је апсолутни фокус у свим фазама поступка, преноси Кликс.

