Погинуо познати бизнисмен у БиХ

Извор:
Аваз
01.11.2025
21:10
Мотоциклиста из Цазина погинуо је тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу код Бихаћа!
Локални медији наводе да су према првим информацијама у саобраћајној несрећи учествовали мотоцикл и путничко возило, а од задобијених повреда мотоциклиста је преминуо на мјесту.
На терен су одмах изашле екипе полиције и Хитне помоћи, међутим, упркос брзој интервенцији, живот мушкарца није било могуће спасити. Портал Дијаспораинфо наводи да је према незваничним информацијама у трагичној несрећи погинуо познати цазински привредник Сенад Икановић који је власник салона намјештаја.
