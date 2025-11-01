Погинуо познати бизнисмен у БиХ

Мотоциклиста из Цазина погинуо је тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу код Бихаћа!

Локални медији наводе да су према првим информацијама у саобраћајној несрећи учествовали мотоцикл и путничко возило, а од задобијених повреда мотоциклиста је преминуо на мјесту.

На терен су одмах изашле екипе полиције и Хитне помоћи, међутим, упркос брзој интервенцији, живот мушкарца није било могуће спасити. Портал Дијаспораинфо наводи да је према незваничним информацијама у трагичној несрећи погинуо познати цазински привредник Сенад Икановић који је власник салона намјештаја.