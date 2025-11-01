Logo

Двије саобраћајне незгоде код петље Подлугови, саобраћај успорен

Извор:

СРНА

01.11.2025

19:38

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Двије саобраћајне незгоде догодиле су се данас на ауто-путу код петље Подлугови, па се саобраћај у смјеру Сарајева одвија успорено, саопштено је из Бихамка.

Прво су се у близини петље сударила три возила, а потом се на око 100 метара прије догодио још један судар у којем су учествовала два путничка возила на претицајној траци.

судар как

Хроника

Шкода након судара завршила у кориту ријеке

Саобраћај се одвија успорено возном траком, уз појачан интензитет и колону заустављених возила, а возачима се савјетује опрез.

Тагови:

Saobraćajna nezgoda

Podlugovi

