Двије саобраћајне незгоде код петље Подлугови, саобраћај успорен

Двије саобраћајне незгоде догодиле су се данас на ауто-путу код петље Подлугови, па се саобраћај у смјеру Сарајева одвија успорено, саопштено је из Бихамка.

Прво су се у близини петље сударила три возила, а потом се на око 100 метара прије догодио још један судар у којем су учествовала два путничка возила на претицајној траци.

Саобраћај се одвија успорено возном траком, уз појачан интензитет и колону заустављених возила, а возачима се савјетује опрез.