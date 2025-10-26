Logo

Појавио се нови видео несреће: "Дјевојке из аутомобила побјегле с лица мјеста"

Извор:

Црна-хроника.инфо

26.10.2025

18:20

Коментари:

0
Појавио се нови видео несреће: "Дјевојке из аутомобила побјегле с лица мјеста"
Фото: Црна-Хроника

Синоћ око 21 сат у Живиницама догодила се тешка саобраћајна незгода у којој је оштећено чак пет возила, потврђено је за портал Црна-Хроника.

Према првим информацијама, до удеса је дошло након што су се два путничка аутомобила сударила, а један од њих – Ауди бијеле боје – након контакта изгубио је контролу над возилом, слетио с коловоза и ударио у три паркирана аутомобила која су била уз руб цесте.

На лицу мјеста завладао је потпуни хаос – комади лима, стакла и дијелови каросерије били су разбацани по путу, док су станари у шоку истрчавали из зграда.

Младић за воланом – дјевојке побјегле након удеса

Како сазнаје Црна-Хроника, за воланом Аудија био је младић из Живиница, који је у тренутку несреће био са двије дјевојке И још једним младићем. Према тврдњама очевидаца, он се непосредно прије удеса хвалио возачким способностима, након чега је изгубио контролу над аутомобилом.

Одмах након судара, према ријечима свједока, дјевојке су напустиле возило и побјегле с лица мјеста.

"Једна је потрчала према улици, друга преко пјешачког. Све се десило у неколико секунди. Возач је остао у шоку поред аута", рекао је један од станара који је свједочио догађају, преноси Црна-хроника.

Појавила се и нова снимка сигурносне камере која јасно приказује тренутак њиховог бијега. За сада није познато зашто су напустиле мјесто несреће нити да ли је у питању паника, страх или покушај избјегавања одговорности.

Станари о хаосу и тоталној штети

Једна од станарки, Арниса Антуновић, чије је возило у потпуности уништено, за наш портал је изјавила:

"У тренутку незгоде била сам у стану. Чула сам јак ударац, а кад сам изашла ван, видјела сам да су сва аута уништена. У мом случају – тотална штета. Ауто је неупотребљиво".

Према њеним ријечима, возач Аудија тврдио је да се кретао брзином од 50 км/х, али видео-снимци показују да је брзина била знатно већа, што је узроковало ланчани удар и оштећење више возила.

У незгоди је оштећено укупно пет возила – Мазда, Голф, Пунто и још два аутомобила која су била у покрету.

Полиција обавила увиђај

Припадници Полицијске станице Живинице изашли су на терен, обавили увиђај и сачинили службени записник. На срећу, нико није теже повријеђен, али је причињена огромна материјална штета.

"Аутомобил смо користили свакодневно за посао и обавезе. Сада не знамо одакле почети", додала је Антуновић.

Нове снимке откривају детаље

Надзорне камере из више углова снимиле су тренутак судара и тренутак када Ауди великом брзином удара у паркирана возила. На новом видеу, који је достављен редакцији Црне-Хронике, јасно се види и момент када путнице из Аудија трче с мјеста несреће.

Погледајте ексклузивне снимке које су доставили грађани – језиви призори, али и срећа у несрећи да нико није настрадао.

Подијели:

Таг:

Саобраћајна незгода

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Саобраћај према граничном прелазу потпуно обустављен због тешке несреће

Хроника

Саобраћај према граничном прелазу потпуно обустављен због тешке несреће

1 ч

0
Детаљи судара шкоде и реноа: Повријеђено пет особа

Хроника

Детаљи судара шкоде и реноа: Повријеђено пет особа

3 ч

0
Погинула породица

Хроника

Ово је трочлана породица која је погинула у тешкој несрећи: Страдали на лицу мјеста

4 ч

1
Судар шкоде и реноа, потпуно обустављен саобраћај

Хроника

Судар шкоде и реноа, потпуно обустављен саобраћај

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

23

Оженио се МЦ Стојан

19

20

Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

19

17

Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

19

16

Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

19

10

Западни Балкан "посљедње двориште Европе"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner