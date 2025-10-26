Појавио се нови видео несреће: "Дјевојке из аутомобила побјегле с лица мјеста"

Извор:
Синоћ око 21 сат у Живиницама догодила се тешка саобраћајна незгода у којој је оштећено чак пет возила, потврђено је за портал Црна-Хроника.
Према првим информацијама, до удеса је дошло након што су се два путничка аутомобила сударила, а један од њих – Ауди бијеле боје – након контакта изгубио је контролу над возилом, слетио с коловоза и ударио у три паркирана аутомобила која су била уз руб цесте.
На лицу мјеста завладао је потпуни хаос – комади лима, стакла и дијелови каросерије били су разбацани по путу, док су станари у шоку истрчавали из зграда.
Како сазнаје Црна-Хроника, за воланом Аудија био је младић из Живиница, који је у тренутку несреће био са двије дјевојке И још једним младићем. Према тврдњама очевидаца, он се непосредно прије удеса хвалио возачким способностима, након чега је изгубио контролу над аутомобилом.
Одмах након судара, према ријечима свједока, дјевојке су напустиле возило и побјегле с лица мјеста.
"Једна је потрчала према улици, друга преко пјешачког. Све се десило у неколико секунди. Возач је остао у шоку поред аута", рекао је један од станара који је свједочио догађају, преноси Црна-хроника.
Појавила се и нова снимка сигурносне камере која јасно приказује тренутак њиховог бијега. За сада није познато зашто су напустиле мјесто несреће нити да ли је у питању паника, страх или покушај избјегавања одговорности.
Једна од станарки, Арниса Антуновић, чије је возило у потпуности уништено, за наш портал је изјавила:
"У тренутку незгоде била сам у стану. Чула сам јак ударац, а кад сам изашла ван, видјела сам да су сва аута уништена. У мом случају – тотална штета. Ауто је неупотребљиво".
Према њеним ријечима, возач Аудија тврдио је да се кретао брзином од 50 км/х, али видео-снимци показују да је брзина била знатно већа, што је узроковало ланчани удар и оштећење више возила.
У незгоди је оштећено укупно пет возила – Мазда, Голф, Пунто и још два аутомобила која су била у покрету.
Припадници Полицијске станице Живинице изашли су на терен, обавили увиђај и сачинили службени записник. На срећу, нико није теже повријеђен, али је причињена огромна материјална штета.
"Аутомобил смо користили свакодневно за посао и обавезе. Сада не знамо одакле почети", додала је Антуновић.
Надзорне камере из више углова снимиле су тренутак судара и тренутак када Ауди великом брзином удара у паркирана возила. На новом видеу, који је достављен редакцији Црне-Хронике, јасно се види и момент када путнице из Аудија трче с мјеста несреће.
Погледајте ексклузивне снимке које су доставили грађани – језиви призори, али и срећа у несрећи да нико није настрадао.
