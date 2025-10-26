Судар шкоде и реноа, потпуно обустављен саобраћај

Данас је у мјесту Тврдош, на путу Требиње-Љубиње, дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила.

Полицијска станица за безбједност Требиње је око 14:10 часова запримила пријаву да се догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали рено и шкода.

Полицијски службеници Полицијске станице за Безбједност саобраћаја Требиње обављају увиђај на лицу мјеста.

"Тренутно је на снази потпуна обустава саобраћаја", потврђено је из полиције за АТВ.