Судар шкоде и реноа, потпуно обустављен саобраћај

26.10.2025

15:18

Коментари:

0
Судар шкоде и реноа, потпуно обустављен саобраћај
Фото: Уступљена фотографија

Данас је у мјесту Тврдош, на путу Требиње-Љубиње, дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила.

Полицијска станица за безбједност Требиње је око 14:10 часова запримила пријаву да се догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали рено и шкода.

Полицијски службеници Полицијске станице за Безбједност саобраћаја Требиње обављају увиђај на лицу мјеста.

"Тренутно је на снази потпуна обустава саобраћаја", потврђено је из полиције за АТВ.

Саобраћајна незгода

АТВ

Коментари (0)
