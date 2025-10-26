Малољетника претукла група насилника: Породица дјечака и даље чека на правду

Аутор:Бојан Носовић
26.10.2025
11:08
Пуних девет мјесеци случај малољетника кога је претукло пет других дјечака не долази на ред код требињских судија, за АТВ то каже породица претученог дјечака.
Породица је забринута јер се рочишта у Основном суду у Требињу свако мало заказују па онда и отказују.
"Случај се десио у јануару ове године и мислим да је потресао сваког нормалног човјека што се и могло видјети на протестима, јер велики број људи је изашао да да подршку нама као породици и такође искаже забринутост за своју дјецу. И поред свих обећања и реаговања министара, разних начелника и функционера да ће Случај да се ријеши по хитном поступку како и закон налаже до дан данас имамо само та празна обећања па се питамо у каквом то друштву живимо ако су ово хитни случајеви и зашто правосуђе не ради свој посао! До сада смо имали само једно припремно рочиште и то је све! Заказује се наредно рочиште и за десетак дана нас обавјештавају да је судија на боловању. Опет разумијемо, и била је сезона годишњих одмора. Заказује се ново рочиште и након тога поново обавјештење да се отказује али се не наводи разлог. Послије тога се заказује ново рочиште и пар дана иза тога добијамо обавјештење да се поново отказује због болести судије. Па да ли је могуће питамо се да ниједан други судија осим Александра Перића не постоји који пуних девет мјесеци није у стању одржати рочиште а камоли ријешити случај који је наводно хитан!
Поред свих притисака са разних страна и лажних увјеравања да не излазимо у медије и не позивамо народ на протесте увјеравајући нас да ће се случај ријешити остало је само обећање и још један у низу случајева за који се чекало да прође вријеме да би се заборавио. Како имати повјерење у институције које ни 1% не раде свој посао и како вјеровати да су нам дјеца сигурна када овакав случај још није ни кренуо а не да се ријешио. Какву то поруку шаље свим осталим родитељима питамо се као породица" за АТВ прича породица Јерковић.
Још додају да су сада више забринути него на самом почетку.
"Вјеровали смо да ће правосуђе да уради свој посао, нисмо излазили у медије, нисмо позивали људе на протесте све у нади да се само испоштује закон али од тога изгледа да нема ништа. Огорчени смо на рад институција јер ако нам дјеца овако пролазе какву заштиту онда да очекујемо и какву правду да очекујемо у овом друштву и оваквом раду надлежних институција. Наредно рочиште још није ни заказано а по претходној динамици можда и буде у наредној години", истиче породица Јерковић.
Случај претученог дјечака изазвао је велику пажњу, огорченост и забринутост становника на југу Српске.
"Захваљујемо се свим људима који су били уз нас, пружали нам подршку али јавност треба да зна да институције не реагују ни чак када се окупи неколико хиљада људи на протесту да искаже своје незадовољство, једноставно их то не дотиче, као да нису ту да раде свој посао,као да их уопште није ни брига што су и показали у нашем случају и у низу других случајева који се дешавају у нашем граду. Чека се да прође вријеме да се заборави и на крају и када се случај ријеши обично то буде нека најминималнија могућа казна, свједоци смо томе. Нажалост у таквом друштву живимо и сви смо свједоци да је то нажалост тако!
Свјесни да овај закон не штити жртве него преступнике, поред бола и неправде коју пролазимо нећемо одустати због нашег дјетета и због све остале дјеце јер сматрамо да овакви случајеви не би требали да се уопште догађају али ако се и догоде да починиоци буду кажњени.
Дошли смо у ситуацију да је луксуз тражити правду за своју дјецу коју нам недужну тако брутално поврјеђују по улицама док институције остају слијепе на овакве и сличне случајеве у нашем граду мажући нам очи разноразним обећањима без конкретних резултата а у суштини плаћени су за то парама свих нас грађана",закључује за АТВ огорчена породица Јерковић из Требиња.
Све ово се десило средином јануара ове године када су дјечака Т.Ј. у самом центру Требиња у насељу Луч претукла петорица малољетника, од тога су четири завршила пред судом. Т.Ј. је тада задобио тешке тјелесне повреде и завршио у требињској Болници.
Поступајући тужилац у овом случају је Бојана Марковић а судија је Александар Перић.
АТВ је овој случају извјештавао од самог почетка.
Тренутно на програму