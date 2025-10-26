Logo

Трочлана породица страдала у стравичној несрећи

РТС

26.10.2025

08:12

Трочлана породица страдала у стравичној несрећи
Фото: Танјуг

Три особе су страдале, а двије повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се 45 минута иза поноћи догодила на Новом Београду.

До несреће је дошло када су се сударила два аутомобила на углу улица Омладинских бригада и Булевара хероја са Кошара на Новом Београду.

Три особе су страдале на лицу мјеста, а Хитна помоћ је двије повријеђене особе превезла у Ургентни центар.

Према незваничним информацијама, један аутомобил је прошао кроз црвено свјетло и директно ударио у друго возило у којем су страдале три особе.

Медији преносе да је у овој несрећи погинула породица - отац, мајка и дијете.

На лицу мјеста био је велики број полицијских и ватрогасних екипа, као и екипа Хитне помоћи.

Истрага ће утврдити све детаље, пише РТС.

