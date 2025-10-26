Швајцарска нуди посао и високе плате: Који радници су тренутно најпотребнији

Према подацима које преноси Бизнис Инсајдер, просјечна годишња плата у Швајцарској за пуно радно вријеме износи око 78.000 швајцарских франака (око 83.000 евра бруто). Продуктивност у земљи је највиша међу државама ОЕЦД-а, захваљујући високом нивоу образовања и квалификација. У финансијама, ИТ сектору, инжењерству и медицини зараде могу достићи и 90.000–140.000 евра годишње, па је Швајцарска у самом врху европских земаља по висини плата.

Највише послова тренутно има у здравству, угоститељству, хотелијерству, грађевини, транспорту и логистици. Посебно се траже физички радници, ИТ стручњаци и квалификоване медицинске сестре, а у многим случајевима запошљавање је могуће одмах.

Гдје се најбоље зарађује

Највише плате исплаћују се у великим економским центрима. Око језера Цириха налази се мноштво међународних компанија, а сам Цирих са 420.000 становника генерише половину прихода финансијског сектора у земљи. Луцерн има снажан технолошки сектор са стартап компанијама, док је Женева (200.000 становника) свјетски центар дипломатије са сједиштима УН, Црвеног крста, 179 амбасада, преко 430 невладиних организација и више од 1300 страних фирми.

Пошто Швајцарска не може да задовољи потребе за радном снагом само домаћим становништвом, ослања се на квалификовану имиграцију. Свака трећа фирма има мањак радника, а код великих компанија то важи и за половину њих. Због тога су плате врло конкурентне. Цирих, Женева и Базел убрајају се међу градове са највишим приходима на свијету.

Привлачна за различите профиле радника

Швајцарска није занимљива само високо плаћеним стручњацима, већ практично свим групама радника.

„Најважније је добро образовање. Ко је спреман да ради, може добро да заради“, каже Матијас Естерман, Нијемац који се у Швајцарску преселио прије 30 година.

Радна недјеља траје од 38,5 до 42,5 сати, а правила о радном времену и паузама строго се поштују. Високе плате прате и високи трошкови живота. Станарина, здравствена заштита и свакодневни трошкови скупљи су него у Њемачкој или Пољској. Ипак, однос плата и трошкова и даље иде у прилог добро плаћеним радницима.

Примјери цијена: биоскопска карта - око 20 ЦХФ (21 евра), оброк у ресторану - 25 ЦХФ (27 евра), мјесечна чланарина у теретани - око 85 ЦХФ (90 евра). Станарина за двособан стан у центру Цириха креће се од 2000 ЦХФ (2130 евра), у Женеви од 1200 ЦХФ (1280 евра), а у Базелу од 1000 ЦХФ (1064 евра).

Поред високих зарада, Швајцарска нуди и висок квалитет живота, стабилно тржиште рада и безбједно окружење, што је чини привлачном како за породице са дјецом, тако и за стручњаке који траже дугорочне каријерне перспективе.