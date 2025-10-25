Трамп: Састанак са Путином само уз договор о Украјини

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће се састати са руским предсједником Владимиром Путином само под условом да постоји разумијевање за договор о рјешавању сукоба у Украјини.
"Морамо да знамо да ћемо постићи договор. Нећу да губим вријеме. Одувијек сам имао одличан однос са Владимиром Путином", рекао је Трамп новинарима током путовања у Азију.
Москва и Вашингтон раније су најавили састанак Трампа и Путина у Будимпешти, али је тај сусрет одгођен на неодређено вријеме.
